哈萨克斯坦研发乳清深加工技术 将用于制作奶疙瘩、炼乳和酸奶

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科研人员正在研发乳清深加工新技术，以提高乳制品副产物利用率，并开发新一代功能性乳制品。

据哈萨克斯坦农业部介绍，哈萨克食品加工与食品工业科研院科研团队目前正实施一项关于乳清高效利用的科研项目。乳清是乳制品生产过程中产生的副产品，过去往往仅被有限利用，甚至作为废弃副料处理。

研究人员表示，乳清本身具有较高的营养和生物活性价值，可作为功能性食品的重要原料。项目重点包括研发乳清深加工工艺，并将其应用于发酵乳制品及凝乳类产品生产。

Photo credit: Kazakh Agriculture Ministry

在研究过程中，科研团队利用乳清制备蛋白—碳水化合物浓缩物，并与麦麸、扁豆等植物原料进行组合，以进一步提升产品营养价值，同时实现乳制品副产物的高效循环利用。

根据计划，该技术未来将用于生产新型酸奶、凝乳制品、奶疙瘩以及炼乳类产品，并改善其功能性与营养结构。

专家指出，新产品将含有更多易吸收蛋白质、膳食纤维及生物活性物质，有助于促进消化和改善健康。

目前，科研团队正进行配方开发、工艺参数测试以及产品试制。未来相关技术计划在哈萨克斯坦乳制品企业推广应用。

农业部表示，该项目有望将原本利用率较低的乳清转变为高附加值原料，减少乳制品行业原料浪费，并提高整个乳品加工行业的生产效率。

【编译：达娜】