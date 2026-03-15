哈萨克斯坦宪法公投启动 全国逾1.03万个投票站投入运行

—根据各州以及阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特三市向中央公投委员会汇报的信息，截至当地时间早晨07:00，全国共有10,388个投票站投入工作。根据属地委员会的决定，其中92个投票站已于凌晨06:00提前启动投票程序。目前，共有12,461,796名公民被列入选民名单，其中17,514人已领取可在异地投票的注销登记证明。全国及海外共设有10,388个投票站，其中包括分布在54个国家的71个海外投票站，-穆赫塔尔·耶尔曼介绍道。

据他透露，哈萨克斯坦外交部将于一小时后发布关于海外投票站开启情况的详细信息。此外，中央公投委员会将从上午10:00起，每隔两小时向公众发布一次选民投票率及公投参与情况的实时数据。

此次公投投票站的开放时间统一为早07:00至晚20:00。

根据数据，全国登记选民总数为12,461,796人。依据法律规定，实际印制的选票数量为选民总数的101%，即共计12,586,414张。委员会特别提醒，若选民在投票过程中不慎撕毁或损坏选票，将不会获发新的选票。

【编译：阿遥】