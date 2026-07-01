新宪法确立公民生态义务 “清洁哈萨克斯坦”获制度支撑
（哈萨克国际通讯社讯）新宪法于7月1日正式生效。哈萨克斯坦生态和自然资源部表示，新宪法将国家、社会及每一位公民在环境保护与资源节约方面的责任提升到了一个全新的层面。
生态和自然资源部指出，哈萨克斯坦历史上首次在宪法层面明确了每一位公民爱护自然、保护环境的义务。这被视为强化生态责任意识、培育现代生态文明的重要举措。宪法序言中明确提出公民对子孙后代应承担的责任，这与合理、节约利用自然资源的理念密切相关。此外，宪法第37条正式确立了公民保护自然环境的义务。
上述原则正是“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动的基础。正如国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫多次强调，该倡议旨在通过环境整治、思想引导以及强化公民责任感，推动形成全新的社会生态文化。
据生态和自然资源部介绍，自“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动启动以来，相关工作已取得显著进展：全国累计种植树木520万棵，清理固体废弃物220万吨，治理区域面积达340万公顷。更重要的是，该倡议已逐步成为全民参与的长期行动，每年有超过650万人参与各类生态活动。生态保护并不遥远，它始于每个人的日常行为：不乱扔垃圾、节约用水、植树护绿、保持庭院及公共空间整洁——通过这些点滴行动，城市与乡村环境将更加清洁宜居。参与周末义务劳动，同样是这一理念的重要实践方式。