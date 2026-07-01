新宪法确立公民生态义务 “清洁哈萨克斯坦”获制度支撑

生态和自然资源部指出，哈萨克斯坦历史上首次在宪法层面明确了每一位公民爱护自然、保护环境的义务。这被视为强化生态责任意识、培育现代生态文明的重要举措。宪法序言中明确提出公民对子孙后代应承担的责任，这与合理、节约利用自然资源的理念密切相关。此外，宪法第37条正式确立了公民保护自然环境的义务。

上述原则正是“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动的基础。正如国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫多次强调，该倡议旨在通过环境整治、思想引导以及强化公民责任感，推动形成全新的社会生态文化。

据生态和自然资源部介绍，自“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动启动以来，相关工作已取得显著进展：全国累计种植树木520万棵，清理固体废弃物220万吨，治理区域面积达340万公顷。更重要的是，该倡议已逐步成为全民参与的长期行动，每年有超过650万人参与各类生态活动。生态保护并不遥远，它始于每个人的日常行为：不乱扔垃圾、节约用水、植树护绿、保持庭院及公共空间整洁——通过这些点滴行动，城市与乡村环境将更加清洁宜居。参与周末义务劳动，同样是这一理念的重要实践方式。