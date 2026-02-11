托卡耶夫听取新宪法草案工作汇报 将签署全民公投总统令

国家元首听取了委员会就新宪法草案所开展工作的汇报。

埃尔维拉·阿兹莫娃在汇报中表示，经过委员会此前举行的十二次会议，新基本法最终草案已正式编制完成。新宪法文本是在广大公民及专家自去年10月起通过eGov和e-Otinish门户网站发起的倡议基础上拟定的。此外，草案还充分吸纳了议会改革工作组于去年10月至今年1月期间汇总形成的研究成果。阿兹莫娃指出，根据讨论结果，宪法改革委员会建议将新宪法草案提交全民公投。

托卡耶夫强调，宪法改革委员会开展了极为广泛且意义深远的工作。他指出，新宪法各项条款标志着国家制度基础转型进程的全面完成，国家将迈入全新的宪法发展阶段。

托卡耶夫表示，新宪法草案不仅明确了当今社会的核心价值观和国家政策原则，也为哈萨克斯坦的进一步转型与进步奠定了坚实基础。

托卡耶夫向以高度专业精神推进这项重要工作的宪法改革委员会成员表示感谢。他指出，委员会成员通过直播形式公开讨论新宪法草案，展现了高水平的社会对话。

此外，国家元首提到，数以千计的公民积极参与了草案的制定与讨论，这完全契合“倾听型国家”的理念，充分彰显了新宪法的人民属性。

最后，托卡耶夫表示，他将签署关于就新宪法通过事宜举行全国公投的总统令。

【编译：阿遥】