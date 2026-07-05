摩洛哥、法国晋级世界杯八强 两队将争夺半决赛席位

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛1/8决赛继续进行。摩洛哥队和法国队分别战胜加拿大队和巴拉圭队，成功晋级八强，并将在四分之一决赛中狭路相逢。

首场比赛中，非洲劲旅摩洛哥队迎战东道主之一加拿大队。比赛上半场，摩洛哥队虽然占据主动，但双方均未能改写比分。

易边再战后，摩洛哥队全面发力。阿泽丁·乌纳希（Azzedine Ounahi）分别在第58分钟和第82分钟两度破门，苏菲扬·拉希米（Soufiane Rahimi）则在补时阶段第98分钟再下一城，帮助球队以3比0完胜加拿大队，成为本届世界杯首支晋级八强的球队。

另一场1/8决赛在美国费城举行，法国队凭借下半场打入的全场唯一进球，以1比0力克巴拉圭队，锁定一个八强席位。

比赛中，巴拉圭队在防守端表现稳健，多次成功化解法国队的攻势，并创造出数次有威胁的反击机会，但始终未能攻破对手球门。最终，法国队将1比0的比分保持到终场，顺利晋级下一轮。

至此，法国队将在四分之一决赛中迎战摩洛哥队，争夺一张半决赛入场券。而此前通过点球大战淘汰德国队、制造本届赛事一大冷门的巴拉圭队，则遗憾止步16强。