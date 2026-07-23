法国松林大火肆虐 万余名游客紧急撤离

官员称，自星期三（7月22日）以来，勒波尔日（Le Porge）的大火已烧毁2000公顷土地，面积约为直布罗陀的三倍，包括游客和森林周边村庄数百名居民在内的近1万2000人被迫连夜撤离该地区。

法新社报道，星期四上午，波尔多附近沿海村庄勒波尔日的天空一片橙色。

数百名消防员正在奋力扑救这场大火。大火于星期三中午前后燃起，迅速蔓延至茂密的松树林，部分区域火焰高达10米。

来自波尔多（Bordeaux）的度假者朱莉·伦纳德星期三告诉法新社记者：“下午时分，我们看到一团巨大的黑烟笼罩天空。”

勒波尔日市长马歇尔·扎尼内蒂指出，这场大火似乎是由一台清扫灌木的机器引起的。

警方说，他们正在调查这场大火是否是由意外事故引发。

自5月以来，法国已遭受三次热浪侵袭，这是与气候变化相关的极端天气事件日益频繁之故。热浪导致死亡人数激增、河流干涸并加剧了野火的发生。

上周，巴黎郊外联合国教科文组织列为世界遗产的枫丹白露（Fontainebleau）森林也燃起了熊熊大火，过火面积达2000公顷，这是法国北部地区罕见的火灾。