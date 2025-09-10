法国爆发全国抗议示威 警方逮捕多人

路透社报道，这场抗议活动于星期三（9月10日）清晨爆发。内政部长勒泰耶说，在波尔多，约50名蒙面者试图设立路障；图卢兹一处发生电缆火患事故，火势虽被迅速扑灭，但已扰乱通往欧什（Auch）的交通。截至目前，巴黎警方共拘捕75人。

高速公路运营商文西集团报告指出，马赛、蒙彼利埃、南特和里昂等地的交通同样受到干扰。勒泰耶透露，全国共部署8万名警力，其中巴黎有6000人。法国媒体此前预计，抗议参与人数可能高达10万。

勒泰耶警告：“我们有可能面临一场在全国范围内引发行动的动员。”

关于这场“封锁一切”的抗议信息在今夏通过社交媒体传播，引发人们将其与2018年的“黄背心”抗议相比较。黄背心抗议运动最初是因燃油价格上涨而爆发，但最终演变为一场反对总统马克龙及他的经济改革计划的广泛运动。

分析人士指出，“封锁一切”最早源自右翼团体，随后逐渐被左翼和极左势力接管。参与者声称，现有政治体制已不再适用。

这场抗议发生在法国政治动荡之际。两天前，国会通过不信任动议罢免总理贝鲁，马克龙于星期二（9日）任命勒科尔努为不到两年内的第五任总理。极左翼“不屈法国”党随即宣布将对他发起不信任案，极右翼“国民联盟”则表态暂时愿意与其合作。