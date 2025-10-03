法国再度发生多行业罢工 抗议政府财政紧缩计划

法国总工会等多家工会组织了当天的全国性罢工，受影响较大的仍是交通、教育、卫生等行业。埃菲尔铁塔再度关闭，部分学校停课。法国高速铁路客运服务运营基本保持正常，部分区域性铁路客运服务削减班次。巴黎部分地铁站因示威游行临时关闭。

法国内政部当晚称，全法近20万人参与示威游行活动，其中包括巴黎2.4万名参与者。法国总工会方面表示有60万人参与当天的示威游行。警方调遣7.6万警察和宪兵维持秩序。

法国工会组织谋求通过此次罢工和示威抗议活动继续向政府施压，旨在撤销贝鲁政府提出的2026年预算计划。法国总理勒科尔尼此前表示将不再撤销两个法定公共假日，但尚未就预算计划作出完整表态。

勒科尔尼稍早前曾致信工会组织，表示愿意继续对话进程。法国总工会方面透露，信件内容涉及勒科尔尼对保障社会福利等议题的初步设想。据法国BFM电视台报道，勒科尔尼2日与内政部长勒塔约举行了会谈，讨论当天发生的罢工和示威游行；他将于3日会见法国极右翼党派国民联盟和法国中左翼党派社会党的代表。

法国舆论普遍预计勒科尔尼接近完成组阁任务，新政府内阁成员名单有望于本周末公布，内政部长勒塔约、外长巴罗、司法部长达尔马宁等高官可能将留任。