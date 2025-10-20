法国卢浮宫数分钟被抢9件珠宝

据报道，当地时间9点30分至40分左右，数名蒙面人员到达现场，从博物馆朝塞纳河一侧正在维修的区域，使用小型电锯破坏窗户，进入目标房间，劫走9件拿破仑时期珠宝。

根据法国《费加罗报》披露的清单，遭抢劫文物包括法国国王路易·菲利普的王后玛丽-阿梅莉和拿破仑三世的母亲、荷兰王后奥尔唐丝都使用过的一顶冠冕、一套蓝宝石项链和一对蓝宝石耳饰；拿破仑的妻子玛丽-路易丝皇后的一套祖母绿项链和一对祖母绿耳饰以及拿破仑三世的妻子欧仁妮皇后的两枚胸针和一顶冠冕。

据法媒报道，警方在卢浮宫外找到窃贼遗弃的另一顶属于欧仁妮皇后的冠冕。这顶皇后皇冠镶嵌有上千颗钻石和宝石，被发现时已经受损。

法国内政部长洛朗·努内兹在接受法媒采访时说，这起“重大抢劫案”由“一支经验丰富的团队”在“极短时间内”完成。据他描述，嫌疑人利用卡车上的升降装置进入博物馆，砸碎玻璃作案，整个过程仅7分钟，被抢走的文物价值“无法估量”。目前嫌疑人在逃。嫌疑人作案花了多少时间目前众说纷纭，法国文化部长拉茜达·达蒂在接受媒体采访时说，作案时间不到4分钟。

法国总统马克龙承诺将作案者绳之以法，重申会加强遗产保护。

马克龙当晚在社交媒体发文，承诺追回文物并将作案者绳之以法，“在巴黎检察院主持下，各地正竭尽全力实现这一目标”。他说，法国今年1月启动的“卢浮宫新复兴”方案将加强安保措施，“确保构成我们记忆和文化的遗产得到保存保护”。

卢浮宫是法国首都巴黎地标性建筑，每年接待数以百万计游客参观，曾多次发生盗窃事件。

据美联社报道，卢浮宫历史上多次发生盗窃事件，最著名的是1911年，名画《蒙娜丽莎》不翼而飞，两年后在意大利佛罗伦萨被找到。1983年，两副文艺复兴时期的盔甲从卢浮宫失窃，直至近40年后才得以找回。