法国向五名哈籍游击队员后裔颁授"解放"勋章 三百勇士跨国战友情再续

哈萨克斯坦共和国武装力量陆军副总司令兼陆军总参谋长库阿尼什别克·乌什塔耶夫少将与法国驻哈萨克斯坦大使西尔万·吉奥格共同向戴高乐纪念碑敬献花篮。

乌什塔耶夫少将在仪式上表示，战火纷飞的年代里，数百万人的命运经受了严峻考验。

—游击队员们同法国战友在战场上生死与共，为最终战胜敌人作出了卓越贡献。今日的授勋仪式不仅是对往昔的追缅，更是对英雄精神的尊崇。这些战士的名字将永远铭刻在子孙后代的记忆中，-他说。

Фото: Қорғаныс министрлігі

据历史记载，曾有300多名哈萨克斯坦人积极参与了法国图卢兹市及其周边地区的解放战斗。

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活动期间，受法国武装部队与退伍军人部部长卡特琳·沃特兰委托，西尔万·吉奥格大使向阿赫梅特·别克塔耶夫、别克铁木尔·拜詹诺夫、努尔安拜·拜穆拉托夫、沃铁吾阿里·贝森哈里耶夫以及阿赫梅特·苏巴洛夫五位战士的子女及后裔颁发了"解放"勋章，以表彰他们在1939-1945年第二次世界大战期间为解放法国所建立的功勋。

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—三百多名哈萨克斯坦人曾在法国领土上与我们并肩作战。他们在远离家乡数千公里的地方，与我们共同面对敌人，历经磨难，浴血奋战，甚至献出了宝贵的生命。昔日，戴高乐将军曾向他们致敬；今日，法国也绝不会遗忘这段历史，-卡特琳·沃特兰在书面致辞中指出。

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游击队战士的后裔们在授勋现场难掩激动之情。他们表示，在胜利日到来之际获此殊荣，是一份极其珍贵的礼物。

—我们此刻心情无比激动。父亲的功绩得到了高度认可，这令我们倍感欣慰且热泪盈眶。我们由衷感谢法国政府以及哈萨克斯坦国防部对英雄精神的重视与传承，-游击队员别克铁木尔·拜詹诺夫之子瑟尔勒拜·别克铁米若夫动情地说。

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仪式最后，获得勋章的英雄家属及受邀嘉宾在纪念碑前合影留念。