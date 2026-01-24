宪法改革聚焦国家理念更新：议员建议重塑宪法前言价值内涵

她表示，宪法前言不仅是基本法的引言部分，更承载着国家的思想根基与精神内涵，应当反映民族历史延续性、国家目标以及社会共同认同的核心价值。在当前宪法改革背景下，有必要对前言内容进行系统性更新，使其更加契合时代发展需求。

温兹拉·沙帕克指出，新的宪法前言应突出国家统一性、领土完整和主权不可侵犯等基本原则。在复杂多变的地缘政治形势下，这些内容对巩固国家独立和安全具有关键意义。同时，她建议在前言中明确体现“公正的哈萨克斯坦”理念及其核心内涵——法治与秩序，以此作为国家和社会发展的重要价值指引。

此外，她还强调，文化、精神价值以及生态保护理念应当在宪法前言中得到充分体现。她认为，宪法不仅是法律文件，也是一份文明性文献，应当反映国家对文化传承、自然环境保护以及对子孙后代责任的高度重视。

【编译：达娜】