哈萨克斯坦发布首份国家人工智能报告：AI投资三年增长五倍

报告指出，目前哈萨克斯坦共有100多家人工智能初创企业活跃于市场。2023—2025年间，人工智能领域的风险投资规模增长五倍以上，从约1400万美元增至7300万美元。如今，人工智能已吸引全国一半以上的风险投资资金，成为哈萨克斯坦最具活力的创新领域之一。

研究认为，哈萨克斯坦正进入人工智能发展的新阶段——从单点试验迈向规模化应用。人工智能被视为提升经济效率和国际竞争力的关键因素。根据测算，在中期内，随着人工智能在各行业的推广应用，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）有望每年额外增长0.5%至2%。

在政策和基础设施层面，国家正系统推进人工智能发展，包括完善人工智能立法、建设国家级AI平台、发展自主算力基础设施、支持哈萨克语大模型以及推进人工智能人才培养计划。随着多个AI计算集群投入运行，算力已不再是行业发展的主要瓶颈。

目前，人工智能已在金融、通信、电子政务、零售和信息技术等领域得到广泛应用，并逐步向工业、农业、能源、交通物流、教育和医疗等具有重要经济和社会影响的领域扩展。初创企业主要聚焦企业级（B2B）解决方案，部分项目已进入国际市场。

与此同时，报告也指出人工智能生态系统面临的挑战，包括高质量行业数据不足、地区间基础设施和技术能力发展不均衡、科研与开发投入有限，以及高端专业人才和后期风险资本相对短缺等问题。

研究人员认为，随着政府、企业和初创公司的协同推进，人工智能正在成为哈萨克斯坦经济结构中的重要组成部分，为国家的长期数字化和创新发展奠定基础。

