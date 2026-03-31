哈萨克斯坦“法语国家之春”文化节开幕 多城将举办电影周、音乐会等系列活动

据介绍，本届文化节由亚美尼亚、比利时、加拿大、法国、立陶宛、摩洛哥、罗马尼亚和瑞士等国驻哈萨克斯坦使馆共同参与举办，活动覆盖阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、卡拉干达、乌斯卡曼和库斯塔奈等城市。

本次活动内容丰富，涵盖电影放映、音乐会、展览、学术会议、文学朗诵，以及法语语言比赛和法语歌曲比赛等多个板块，旨在通过多元形式向哈萨克斯坦民众展示法语国家文化的丰富内涵。

法国驻哈萨克斯坦特命全权大使西尔万·吉奥格在活动开幕式上表示，举办“法语国家之春”对于推广法语及弘扬文化多样性具有重要意义。

- 对我们而言，举办“法语国家之春”意义重大。对所有法语国家使节来说，这是一个展示各自文化、呈现文化多样性的良好机会。 - 大使说。

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主办方指出，目前法语是全球第四大使用最广泛的语言，全球法语使用者约有4亿人。因此，本届活动不仅是一次文化交流平台，也承载着推动语言传播与国际理解的重要功能。

电影板块将成为本届文化节的重要亮点之一。4月1日至6日，主办方将举办“法语电影周”，届时相关影片将在电影院及法语联盟（Alliance Française）等场所集中展映，为观众带来多部具有代表性的法语电影作品。

音乐活动同样备受关注。根据安排，文化节期间将举行多场音乐演出，其中包括法国歌手Voyou的专场表演，同时还将举办法语歌曲比赛，为当地音乐爱好者和青年群体提供展示平台。

此外，活动期间还将推出多项展览和文化交流项目。其中包括以巴黎圣母院为主题的专题展览，以及外交官走进高校开展讲座、文学主题活动等内容，进一步拓展法语文化在哈萨克斯坦社会中的影响力。

西尔万·吉奥格表示，在哈萨克斯坦举办这一活动，有助于让更多不同城市的居民近距离接触法语国家文化，增进对法语世界的理解与认知。

据了解，“法语国家之春”已连续16年在哈萨克斯坦举行，现已成为当地推动国际文化合作与人文交流的重要平台之一。

【编译：达娜】