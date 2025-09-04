法国监管机构对谷歌公司处以3.25亿欧元罚款

公告说，对谷歌公司处以巨额罚款的主要原因是该公司的电子邮箱服务在未经法国用户有效同意的情况下展示广告内容，并在用户创建谷歌账户时未经用户有效同意便植入小文本文件(cookie)。

公告概述了法方对谷歌公司相关行为的调查情况，称在2022年8月接到有关投诉后便展开相应调查，认为上述两项行为均违反了法国的有关法律，因此决定对谷歌公司处以3.25亿欧元罚款。公告中还展示了谷歌公司电子邮件服务违规展示广告的页面截图。

公告称，处以巨额罚款的原因之一是考虑到受谷歌公司相关行为影响的法国用户数量庞大，有关cookie违规行为涉及7400万个账户，展示相关广告内容而未经用户同意的邮件账户涉及5300万个。公告还指出，法国监管机构自2019年以来便对cookie使用问题进行了规范管理，谷歌对此存在“疏忽”。

谷歌公司发言人回应称，该公司正在研究这一处罚决定，并表示其用户“始终能够支配”他们在产品中看到的广告内容。

法国国家信息与自由委员会此前曾对谷歌公司因违反数据保护等法律对其处以高额罚款，并援引欧盟《通用数据保护条例》的相关条款作为处罚依据。