法国开发署资助锡尔河流域灌溉研究项目

该部指出，专家组目前正基于最新气候数据、土壤特性以及其他自然条件和灌溉作业特点，对该流域的灌溉定额分区进行重新修订和校准。

在哈萨克斯坦境内，该项目覆盖突厥斯坦州55万公顷和克孜勒奥尔达州25.4万公顷的灌溉土地。为确保数据采集的精准性和完整性，除卫星遥感监测外，大规模、系统性的地面实地勘测和计量工作也已同步展开。

目前，实地考察和监测工作正在突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州的四个试点地区进行。哈萨克斯坦水利科学研究所以及总部位于乌兹别克斯坦的中亚跨国水利协调委员会科学信息中心共同参与了该项目实施。

锡尔河流域灌溉定额分区研究采用地理信息系统（GIS）和地球远程探测数据技术。研究成果将广泛应用于灌溉农业发展规划，旨在优化水资源消耗结构，提高锡尔河流域用水效率，提升农作物产量，缓解土壤盐碱化和土地退化问题，并最终改善区域生态环境。项目计划于2026年完成。

水资源和灌溉部副部长塔勒哈特·莫梅舍夫表示，咸海—锡尔河流域集中了哈萨克斯坦35%以上的灌溉土地，水资源承压严重，其中农业用水占比高达98%。现行灌溉定额分区标准已沿用多年，未能充分反映近40年来自然气候、土壤条件以及土地改良状况发生的显著变化。因此，重新划定分区边界并校准灌溉制度已成为当务之急。

值得一提的是，今年夏天，水资源和灌溉部与法国专家团队联合在阿拉木图州巴尔喀什地区开展了一项大规模实地考察，围绕巴尔喀什湖流域的水资源状况展开系统研究。

