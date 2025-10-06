法国总理勒科尔尼辞职

法国官方当天发布公报，证实上述消息。勒科尔尼当天上午前往总统府，向马克龙提交了辞呈。勒科尔尼由此成为法兰西第五共和国在任时间最短的总理。

勒科尔尼辞职后在总理府发表数分钟讲话，表示目前领导政府难度很大，并承认组阁的过程并不顺利。他说，政府已经准备就重要议题作出妥协，但反对派“假装视而不见”。

勒科尔尼于9月9日被马克龙任命为总理。尽管法国舆论对勒科尔尼政府的前景不持乐观态度，但勒科尔尼就任总理尚未满一个月、其政府刚刚组建便辞职仍然出乎很多人的意料。法国共和党、社会党等党派6日将分别开会研究政局变化。

由于勒科尔尼辞职，原定于6日举行的多场新部长权力交接仪式被取消。勒科尔尼原计划于7日在国民议会公布新政府施政纲领，目前看很可能也将取消。

勒科尔尼政府成员名单于5日晚公布，多位部长留任。这一名单遭到反对派阵营的广泛批评，参与政府执政的法国共和党内部也对该名单有不满的声音。名单公布十余小时后勒科尔尼辞职。

勒科尔尼辞职也引发法国金融市场动荡。勒科尔尼辞职的消息传出后，法国巴黎股市CAC40指数应声下跌，截至发稿已跌破8000点，跌幅近2%。

勒科尔尼现年39岁，早年曾加入法国共和党，2017年加入执政党阵营。他曾担任法国北部城市韦尔农的市长、厄尔省省议会主席等地方职务，之后在政府中担任多个要职，包括领土发展部长、海外事务部长、国防部长等。