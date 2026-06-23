世界杯：梅西刷新历史纪录 阿根廷、法国两连胜晋级

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯小组赛继续进行。阿根廷和法国分别击败奥地利和伊拉克，以两连胜战绩提前晋级淘汰赛。梅西和姆巴佩双双上演梅开二度，其中梅西还创造了世界杯新的进球纪录。

J组比赛中，卫冕冠军阿根廷队以2:0战胜奥地利队。

比赛第9分钟，梅西主罚点球被扑出。第38分钟，阿根廷队长打破僵局。补时阶段，梅西再下一城，完成梅开二度。

凭借这两个进球，梅西在世界杯赛场上的总进球数达到17个，超越德国传奇射手米罗斯拉夫·克洛泽的16球，成为世界杯历史最佳射手。

两轮过后，阿根廷队积6分，提前锁定淘汰赛席位。

另一场比赛中，法国队以3:0完胜伊拉克队。

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姆巴佩在第14分钟率先破门，下半场又利用对方后防失误再入一球完成双响。登贝莱则贡献1球1助攻，帮助法国队锁定胜局。

这是姆巴佩在世界杯上的第16粒进球，他也追平了克洛泽保持的纪录，目前仅落后梅西1球。

凭借本场胜利，法国队同样取得两连胜，提前晋级淘汰赛。

随着小组赛进入第二轮尾声，阿根廷和法国成为最新两支锁定淘汰赛席位的球队，而梅西与姆巴佩之间关于世界杯历史射手榜的竞争，也成为本届赛事最受关注的话题之一。