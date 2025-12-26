中文
    乌总统发表国情咨文：GDP首破1450亿美元创历史新高

    哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻塔什干记者报道，26日，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫发表年度国情咨文。他表示，今年乌兹别克斯坦国内生产总值首次突破1450亿美元大关。

    —今年乌兹别克斯坦国内生产总值突破1450亿美元历史大关。国家出口额增长23%，达到334亿美元。同时，我国黄金外汇储备也已突破600亿美元。值得一提的是，今年吸引的外商直接投资达431亿美元，创下历史最高纪录。这些成果在我国发展史上前所未有。-米尔济约耶夫说。

    他指出，此前曾为政府设定了到2030年将GDP提升至1600亿美元的目标，但鉴于当前的增长态势，官方决定对该战略计划进行调整。目前，塔什干方面致力于在明年而非五年后便提前实现这一目标。

    —如果我们能进一步扩大制成品规模，增加高收益服务占比，并积极采用先进农业技术和节水方案，我们完全有能力在未来五年内将经济规模提升至2400亿美元以上。-米尔济约耶夫强调。

    值得一提的是，今年前11个月的统计数据显示，哈萨克斯坦仍然是乌兹别克斯坦三大贸易伙伴之一

    【编译：阿遥】

