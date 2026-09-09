法国雷诺阿博物馆失窃 两幅名画价值约900万欧元

（哈萨克国际通讯社讯）据英国广播公司（BBC）报道，法国卡涅叙尔梅尔市皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿博物馆发生盗窃案，两幅画作被盗。当地政府表示，两名犯罪嫌疑人闯入了博物馆。

事件发生后，一度有消息称共有4幅画作失窃。不过随后确认，其中两幅作品被嫌疑人在逃离过程中遗弃在博物馆花园内。

据法国《尼斯晨报》报道，最初被盗的4幅作品均出自法国著名画家皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿之手，分别为《读书的可可》（Coco Reading）、《斯蒂芬·皮雄夫人的画像 / 皮尚夫人画像》（Madame Pichon）、《科隆纳·罗马诺夫人肖像》（Madame Colonna Romano）和《井边少女》（Young Woman at the Well）。

卡涅叙尔梅尔市政府随后证实，嫌疑人最终带走了其中两幅作品，分别是《科隆纳·罗马诺夫人肖像》和《井边女孩》。

当地时间当天5时48分，博物馆报警系统被触发。监控录像显示，两名身份不明人员出现在馆内。警方在报警约5分钟后抵达现场，但嫌疑人当时已经逃离。

卡涅叙尔梅尔市市长布里安·马松表示，犯罪嫌疑人通过剪断铁丝围栏进入博物馆区域。警方警笛声和报警系统启动后，两人被迫仓促逃离。

目前，警方正在追捕涉案人员。案件由尼斯有组织犯罪调查部门负责侦办。

马松表示，根据初步估算，两幅被盗画作总价值约为900万欧元，折合约1050万美元。

关于雷诺阿博物馆

雷诺阿博物馆位于法国蔚蓝海岸的卡涅叙尔梅尔市，距离尼斯不远，于1960年开放。博物馆所在地原为雷诺阿的私人住宅，这位画家在这里度过了生命中的最后11年。

这座住宅坐落在一处俯瞰地中海的山坡上，周围建有种植橄榄树和柑橘树的小型花园。

目前，博物馆馆藏包括雷诺阿的12幅画作和数十件雕塑，同时还展出皮埃尔·博纳尔、拉乌尔·杜菲等其他艺术家的作品。