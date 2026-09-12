法国历史学家：希望改变欧洲对金帐汗国的负面认知

（哈萨克国际通讯社讯）法国历史学家玛丽·法沃罗（Marie Favereau）表示，她希望通过自己的研究和著作，改变欧洲长期以来对金帐汗国及草原游牧民族形成的负面认知。

法沃罗日前做客Jibek Joly电视台《БүгінLIVE》节目时表示，长期以来，在欧洲学术界，“汗国（Horde）”这一概念往往带有负面色彩，一些人将游牧民族视为缺乏组织、文化落后的群体，对其创造的文明也存在轻视。

“当然，‘汗国’这一名称本身也曾受到负面看待。在欧洲学术界，有人认为游牧民族缺乏组织、没有文化，并以轻视的态度看待他们。我希望改变这种认识。在书中，我试图说明，我们完全可以从另一个角度认识‘汗国’和‘金帐汗国’这些概念。”法沃罗说。

她指出，金帐汗国实际上是当时一个强大且拥有自身制度体系的国家，将草原游牧民族简单理解为只会征战的群体，同样是一种片面的历史认识。

“金帐汗国是一个非常强大的国家，拥有自身独特的制度体系。游牧民族也并不像过去一些人所认为的那样弱小，更不是只会作战的群体。我在书中尝试对此进行全面阐释。”

法沃罗的著作《金帐汗国：草原帝国如何改变世界》近日正式推出哈萨克文版。该书围绕金帐汗国的形成与发展，以及其同欧洲和亚洲国家之间的联系进行了系统梳理。

哈萨克文版由Steppe & World Publishing翻译出版。该出版社创始人兼社长莱伊莎·卡德尔表示，这部著作的出版，让哈萨克斯坦读者能够通过母语，从外国学者的研究视角重新认识金帐汗国历史。

此前，哈萨克斯坦副总统叶尔兰·卡林曾会见法沃罗，并表示这部研究金帐汗国历史的重要著作以哈萨克文出版，对于哈萨克斯坦读者而言具有重要意义。