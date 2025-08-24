中文
    法国总统马克龙用哈萨克语发布社交媒体帖文

    哈萨克国际通讯社讯）23日晚，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在社交媒体上用哈萨克语发布贴文。

    法国总统用哈萨克语发布社交媒体帖文
    Фото: Анадолы

    应法方提议，托卡耶夫总统23日与马克龙进行了电话交谈。随后，马克龙在其社交平台X账号上用哈萨克语发布了一则帖文，介绍了与托卡耶夫总统对话的细节。

    据此前报道，两国元首在通话中积极评价了双边关系的良好发展势头，并一致同意继续推动经贸合作。同时，在联合国成立80周年之际，双方还就国际议程中的重要问题交换了意见。

    【编译：达娜】

