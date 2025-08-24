08:28, 24 八月份 2025 | GMT +5
法国总统马克龙用哈萨克语发布社交媒体帖文
（哈萨克国际通讯社讯）23日晚，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在社交媒体上用哈萨克语发布贴文。
应法方提议，托卡耶夫总统23日与马克龙进行了电话交谈。随后，马克龙在其社交平台X账号上用哈萨克语发布了一则帖文，介绍了与托卡耶夫总统对话的细节。
Мен жаңа ғана Қазақстан Президенті @TokayevKZ мырзамен әңгімелестім.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 23, 2025
Біз стратегиялық әріптестігімізді нығайту мәселесін, әсіресе көлік және энергетика саласында, 2023 жылғы қарашада Қазақстанға жасаған сапарымның және өткен қарашада Президент Тоқаевтың Францияға жасаған…
据此前报道，两国元首在通话中积极评价了双边关系的良好发展势头，并一致同意继续推动经贸合作。同时，在联合国成立80周年之际，双方还就国际议程中的重要问题交换了意见。
【编译：达娜】