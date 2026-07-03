宪法改革委员会档案移交总统档案馆永久保存

本次移交的档案资料种类较为丰富，既包括纸质文档，也包括记录委员会工作及宪法改革社会讨论进程的视听资料，如录音、数字照片及视频文件等。

移交资料涵盖宪法改革委员会在本次修宪议程中的全部工作过程，其中包括会议纪要、速记记录、影音资料，以及在宪法改革社会讨论期间，公民及公民社会机构提交的1.2万份申请与建议。

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在仪式上，哈萨克斯坦共和国总统档案馆馆长埃丽娜·穆斯塔芬娜强调了接收这一反映当代哈萨克斯坦国家发展重要历史阶段档案的特殊意义。

—7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效。我们见证了这一历史时刻。正如国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫所指出的，我国开启了一个全新的历史阶段。这不仅意味着一条目标与内涵迥异于以往的发展道路，更是一条旨在全面深化国家与社会现代化的改革之路。对于总统档案馆而言，接收宪法改革委员会档案既是一份莫大的荣誉，也是一项重大的责任。未来一代可以通过这些原始档案，深入研究影响国家命运的重要决策过程，并全面了解宪法改革的筹备与实施细节，-穆斯塔芬娜表示。

据悉，档案馆将为上述委员会档案设立专门的安全备份基金。

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哈萨克斯坦共和国总统档案馆是保存20至21世纪哈萨克斯坦政治历史档案的最大中心。馆藏时间跨度始于1918年，目前总计拥有150万件以上馆藏单位。档案馆每年新增约1万至1.5万份档案卷宗。除总统下属政府机构外，其资料来源还包括社会团体、民族文化中心、历史教育机构及准公共部门企业等。