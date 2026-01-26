宪法委员会收到超2000条建议 哈萨克斯坦改革进程持续推进

宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃表示，委员会已收到超过2000条建议，所有建议已汇总整理成统一表格。会议全程遵循公开透明原则，讨论过程通过直播向公众开放。

阿兹莫娃强调，公民与专家的积极参与充分体现了宪法改革的公共意义以及社会对改革的强烈关注。

“这种对话形式鲜明体现了改革的核心原则：宪法改革首先是为了人民利益，并且必须在人民的直接参与下进行。”她指出。

司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫、参议院议员努尔兰·别克纳扎罗夫以及议会下院议员斯涅扎娜·伊马舍娃在会上发言。他们基于2025年10月以来收到的建议，提出了相应的法律思路与修正案。

Фото: Конституциялық сот

总统任命权范围明确

司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫在会上详细说明了宪法改革中拟赋予总统的任命权限。

“作为国家最高领导人，总统对国家运行承担主要责任。因此，建议在宪法中规定，总统经‘库鲁尔泰’多数议员同意后，有权任命以下职位：哈萨克斯坦共和国副总统、总理、宪法法院10名法官、中央选举委员会6名委员、高级审计署8名委员。”部长表示。

他进一步指出，若总统对上述职位提名一次或多次未获同意，可解散“库鲁尔泰”。这一机制旨在发挥预防作用，激励各政治力量寻求妥协并承担责任。

“总体而言，这一模式在总统与‘库鲁尔泰’之间形成平衡，确保总统的主动权通过议会多数同意得以协调。特别重要的是，所有提名均须经‘库鲁尔泰’同意，这将显著提升国家治理体系的效能——因为体系的成败取决于制度质量，而非个人因素。”萨尔森巴耶夫强调。

Фото: Конституционный суд

腐败犯罪者将被剥夺被选举权

参议院议员努尔兰·别克纳扎罗夫提议，在宪法中明确限制腐败行为者参选资格。

“被法院认定为无行为能力者、在服刑期间的公民，以及因腐败犯罪或违法行为被法院依法认定有罪且刑罚未被撤销或免除者，不得享有选举权或参加全国公投的权利。”他表示。

别克纳扎罗夫认为，这一规范完全符合当前社会强烈诉求。

“这一创新条款的重点在于严厉打击已严重损害社会观感的腐败犯罪与违法行为。”他强调。

Фото: Конституциялық сот

建议赋予行政法院宪法地位

司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫提议，在宪法中明确规定司法权包括通过行政诉讼行使。

此前，宪法委员会第一次会议已审议单院制“库鲁尔泰”的职能与组成、副总统在国家权力体系中的地位以及享有立法倡议权的“人民委员会”权限等核心问题。

宪法委员会第二次会议继续聚焦公民与专家建议，旨在为即将提交全民公投的宪法修订提供坚实基础，确保改革充分体现人民意志与国家长远利益。

【编译：木合塔尔·木拉提】