宪法改革委员会介绍副总统制度的产生方式与职权范围

他表示，引入副总统制度是国家政治体制改革的重要组成部分，旨在进一步明确国家权力结构，完善治理体系稳定性。

根据改革设想，副总统由总统提名，并须经一院制议会——库鲁尔泰同意，同意方式为全体议员的多数表决。该程序与现行总理任命机制保持一致。

副总统的免职权同样由总统行使。

按照拟定的宪法原则，副总统将：

受总统委托，在国际事务中代表哈萨克斯坦国家利益；

在与库鲁尔泰、政府及其他国家机关的互动中，代表总统行使相关职能；

以总统名义，与国内外社会政治、科研及文化教育机构开展交流合作。

叶尔詹·吉耶恩巴耶夫同时强调，副总统的其他具体职权由总统依法明确。

为确保副总统制度的中立性和制度平衡，改革方案明确提出一系列限制性要求：

副总统不得担任代表机构议员；

不得从事任何有偿职位或商业活动；

在履职期间，不得加入任何政党。

叶尔詹·吉耶恩巴耶夫指出，此类安排旨在避免副总统卷入政党竞争，维护政治公平，并为各政党发展创造平等条件。

随着副总统制度的引入，现行宪法中关于国务顾问（Мемлекеттік кеңесші）的相关条款将被删除。

叶尔詹·吉耶恩巴耶夫强调，副总统制度在多国已有实践经验。按照总统的设想，在哈萨克斯坦引入这一制度，将有助于稳定国家治理进程，并明确国家权力层级结构。

【编译：达娜】