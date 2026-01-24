15:15, 24 一月 2026 | GMT +5
宪法改革委员会介绍副总统制度的产生方式与职权范围
（哈萨克国际通讯社讯）在1月24日举行的宪法改革委员会首次会议上，总统法律事务助理叶尔詹·吉耶恩巴耶夫介绍了宪法改革框架下拟引入的副总统制度，并就其产生方式、职责范围及制度定位作出说明。
他表示，引入副总统制度是国家政治体制改革的重要组成部分，旨在进一步明确国家权力结构，完善治理体系稳定性。
根据改革设想，副总统由总统提名，并须经一院制议会——库鲁尔泰同意，同意方式为全体议员的多数表决。该程序与现行总理任命机制保持一致。
副总统的免职权同样由总统行使。
按照拟定的宪法原则，副总统将：
-
受总统委托，在国际事务中代表哈萨克斯坦国家利益；
-
在与库鲁尔泰、政府及其他国家机关的互动中，代表总统行使相关职能；
-
以总统名义，与国内外社会政治、科研及文化教育机构开展交流合作。
叶尔詹·吉耶恩巴耶夫同时强调，副总统的其他具体职权由总统依法明确。
为确保副总统制度的中立性和制度平衡，改革方案明确提出一系列限制性要求：
-
副总统不得担任代表机构议员；
-
不得从事任何有偿职位或商业活动；
-
在履职期间，不得加入任何政党。
叶尔詹·吉耶恩巴耶夫指出，此类安排旨在避免副总统卷入政党竞争，维护政治公平，并为各政党发展创造平等条件。
随着副总统制度的引入，现行宪法中关于国务顾问（Мемлекеттік кеңесші）的相关条款将被删除。
叶尔詹·吉耶恩巴耶夫强调，副总统制度在多国已有实践经验。按照总统的设想，在哈萨克斯坦引入这一制度，将有助于稳定国家治理进程，并明确国家权力层级结构。
【编译：达娜】