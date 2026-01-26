宪法委员会第二次会议聚焦关键条款修订

司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫在会上发言，提出了具体法律思路与宪法修正建议。

司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫表示，为确保法律清晰性，建议在宪法第82条明确规定：最高法院院长在其任期内同时担任最高法院法官。同时，提议删除该条中有关地方及其他法院院长、审判庭庭长任命的相关条款，将此类事项移交宪法性法律层面规范。

“此举旨在提供明确的法律确定性，将相关任命权限调整至更适宜的法律层级。”部长强调。

关于总统选举，萨尔森巴耶夫提议修改宪法第41条，规定总统定期选举须在其任期结束前至少2个月举行。此前宪法明确固定选举日期为12月第一个星期日，容易因客观情况导致任期结束与选举日之间出现时间差。新规定将选举日期与任期结束紧密衔接，既增强法律确定性，又保留必要灵活性。

“同时保留总统选举不得与总统选举周期重合的要求。此外，建议删除原条文中关于提前总统选举由总统决定并按宪法性法律规定期限举行的条款。”部长补充。

针对总统就职宣誓，司法部长提出将宣誓日期与选举结果公布日期挂钩。具体而言，宣誓应在选举结果公布之日起1个月内举行。若总统提前离职、被免职或去世，新就任者同样须在1个月内完成宣誓。

“这一调整既避免权力真空，又防止就职程序拖延，确保迅速性与合法性之间的平衡。”萨尔森巴耶夫指出。

此外，部长建议在宪法中单独设立一条明确规定律师制度的地位，将律师定位为独立于司法系统的权利保护机构。

“此项宪法创新旨在强化国家保障的职业法律援助权，进一步巩固公民获得专业法律帮助的宪法保障。”他表示。

宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃在会议开幕时透露，委员会已收到超过2000条公民与专家建议，所有意见已汇总整理成统一表格。会议全程公开直播，体现改革过程的高度透明与公众参与。

宪法委员会第二次会议继续聚焦全民公投前的宪法修订准备工作，旨在通过系统性、广泛性讨论，确保最终方案充分反映人民意志与国家长远发展需要。

【编译：木合塔尔·木拉提】