贸发会议警告：金融波动令全球经济“濒临危机”

贸发会议秘书长格林斯潘表示，研究结果显示金融环境正在重新塑造全球贸易格局。她强调：“贸易不仅是一条供应链，更是一整套信用、支付、货币和资本流动的体系。”

金融环境日益主导全球贸易

报告显示，2025 年初全球贸易增长约 4%，部分原因是企业为应对关税调整提前进口。同时，数字经济推动服务业扩张，南南贸易增长快于全球平均水平。在这些因素影响下，贸易基本增长率预计为 2.5% 至 3%，但随着金融环境对生产与投资决策的影响不断加深，这一增速可能进一步放缓。

报告指出，全球超过 90% 的贸易依赖银行融资，美元流动性和跨境支付系统在国际贸易中仍发挥核心作用。这种深度依赖意味着主要金融中心的利率变化或投资者情绪波动，都可能传导至全球贸易量。发展中国家因缺乏低成本信贷渠道，受到的冲击更为严峻。

在大宗商品市场，金融因素的影响也持续上升。报告指出，部分大型粮食贸易企业超过 75% 的收入来自金融业务，而非实物粮食流通，加剧了粮食体系的脆弱性。

发展中国家面临多重压力

报告预计，2025 年发展中经济体将实现 4.3% 的增长，明显快于发达经济体。然而，它们面临更高的融资成本、更大的资本流动风险以及不断加剧的气候相关金融压力，从而限制维持增长所需的财政空间。

全球南方国家贡献了逾 40% 的全球产出、近半数的商品贸易和超过一半的投资流入，但其在全球金融市场中的份额仍十分有限——若不计中国，发展中国家仅占全球股票市值约 12%，全球债券发行量约 6%。

由于国内金融市场容量不足，许多发展中经济体不得不依赖外部借贷，其利率通常在 7% 至 11% 之间，而发达经济体仅为 1% 至 4%。这一差距大多源自国际金融体系的结构性偏差，而非借款国的经济基本面。

气候脆弱国家承担着额外的融资压力。报告估计，极端天气事件频发导致其每年增加约 200 亿美元利息支出。自 2006 年以来，这部分额外成本累计高达 2120 亿美元——本可用于社会发展与气候适应。

美元主导地位持续强化全球金融周期

尽管国际储备组合出现一定多元化，美元仍是全球金融和支付体系的核心。过去五年，美元在 SWIFT（环球银行间金融电信协会） 支付中的占比从 39% 升至约 50%。美国股票市值占全球约一半，美元债券发行量占 40%。

在动荡时期，这一格局虽然带来稳定性，但也令全球南方国家暴露于它们无法影响的金融周期之下。

报告呼吁多项改革以增强全球稳定性

贸发会议提出一系列务实改革建议，以降低金融脆弱性并加强贸易、金融与发展的协同性。

格林斯潘表示，重建贸易与金融之间更稳固的联系对持久稳定至关重要。她指出：“真正的韧性需要一个整合贸易、金融与可持续性的政策框架。”她强调，通过协调改革，各国才能有效改善长期发展前景。