宪法改革委员会发布新宪法草案 最终方案将交由全民公投决定

该文件的形成，基于对公民、政党、社会团体以及专家建议的深入分析，并历经公开的社会讨论，以及对各项新规范和条款所进行的全面、审慎研究。

此次宪法改革的核心动力，源于国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的向一院制议会过渡的倡议。托卡耶夫总统在2025年9月8日发表的年度国情咨文中首次提出这一构想，旨在对国家政治体制进行系统性现代化改造，并在人工智能时代为哈萨克斯坦社会经济发展注入强劲动力。

2025年10月8日，关于成立议会改革工作组的法令正式签署。工作组成员包括知名法学科学家、专家，以及政党和社会团体的代表。

随后，广大积极公民通过 e-Otinish 和 eGov 门户网站参与讨论并提交建议。这场广泛而深入的公众讨论持续了约六个月。期间，工作组对公民提交的2000多条建议进行了全面审议和系统梳理。

2026年1月，在第五届国家库鲁尔泰大会上，国家元首对已完成的工作进行了阶段性总结，并就即将到来的变革阐述了相关愿景。

托卡耶夫总统指出，议会改革最初预计涉及宪法中约40个条款的修订。然而，在实际工作过程中发现，变革的范围将更加广泛，涵盖政治和社会生活的多个维度。

2026年1月21日，宪法改革委员会正式成立。该委员会共有130名成员，涵盖国家库鲁尔泰成员、资深法学家、中央国家机关负责人、媒体代表、各级马斯利哈特（地方议会）主席、地区公共理事会代表以及专家和学界人士，实现了对哈萨克斯坦各社会阶层及所有地区的全面覆盖。

委员会由宪法法院主席埃尔维拉·阿兹莫娃担任主席。国务顾问叶尔兰·卡林、副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃出任副主席。

宪法法院主席埃尔维拉·阿兹莫娃在委员会首次会议上强调，委员会的成立标志着国家正从局部领域的调整迈向全方位的宪法转型。她指出，委员会肩负着特殊使命：一方面要在基本法中维护宪法体制的根本原则，另一方面要确保宪法能够有效应对现代社会的各种挑战。

委员会的所有会议均以现场直播方式向社会公开，其工作进展得到了媒体的详尽和广泛报道。知名律师、人权捍卫者、社会活动家、议员以及政治研究学者纷纷就宪法草案发表意见和建议。

在工作过程中，委员会成员对国家基本法的所有核心修订内容进行了全面审议。这些修订涉及宪法的全部章节，共计77个条款，占宪法总字数的84%。在此基础上，委员会成员提出了制定哈萨克斯坦新宪法的议题。

哈萨克斯坦共和国基本法的结构性变革，旨在进一步增强国家“以人为本”的属性，反映哈萨克斯坦人民的核心价值观和基本原则，并提升国家政治体制的运行效率。

在新宪法序言中，人权和自由首次被宣布为国家的首要优先事项。团结与合作、民族和宗教和睦被确立为哈萨克斯坦国家地位的重要基石。

主权、独立、统一和领土完整被列为不可动摇的价值观。

公平正义、法律与秩序、珍爱自然等原则首次在宪法层面得到确立。

同时，宪法重申哈萨克斯坦人民是国家权力的唯一源泉和主权的真正所有者。

新基本法的核心理念聚焦于知识、科学、文化和创新。这一具有根本意义的转变，标志着国家的未来不再由矿产资源和自然财富决定，而是取决于人力资本和公民的成就。

数字化是新宪法所涵盖的另一个重要维度。为此，新宪法文本中首次纳入了保护公民在数字环境下权利的相关规范。

新宪法最显著的特征是其鲜明的“人权导向”。人权和自由不仅在序言中得到体现，更被确立为整部宪法的核心重点和精神支柱。

在政教关系方面，宪法将明确界定宗教与国家的分离，并强调教育体系的世俗属性。

宪法草案还拟引入“婚姻是男女之间自愿且平等的结合”这一条款，旨在通过最高法律层面保护传统价值观，并进一步加强对妇女权利的保障。

在宪法草案的核心创新内容中，还包括以下要点：

组建新的一院制议会——库鲁尔泰。该机构由145名议员组成，拥有更为广泛的职权。议员选举将采用比例代表制，任期为5年。比例代表制有助于促进政党人事政策的发展，提升其制度化水平，并强化政治力量对社会的责任感。

设立全国对话平台——哈萨克斯坦人民理事会。该机构将承接哈萨克斯坦民族和睦大会与国家库鲁尔泰大会的战略职能，作为最高咨询机构代表人民利益，并拥有立法倡议权。

设立副总统职位。副总统将受总统委托，负责与哈萨克斯坦境内外的社会政治、科学以及文化教育组织开展协作。

强化法律保障。宪法首次纳入关于律师活动和律师协会的专门条款；明确保障知识产权；禁止出台加重公民负担或恶化其境遇的法律；严禁“一罪两罚”；进一步强化无罪推定原则，并正式确立“米兰达原则”。

此外，新宪法草案还系统性地解决了宪法文本中陈旧术语的使用问题。

这部国家新基本法凸显了哈萨克斯坦在巩固国家体制、提升国际声誉、发展人力资本以及推动科技创新方面的坚定优先方向，展现了国家面向未来的自信姿态。

与此同时，草案也表达了对现行宪法的尊重，充分肯定了其在哈萨克斯坦国家建立及历史发展进程中所发挥的重要作用。

总体而言，新版宪法草案建议文本包括序言、11个章节和95个条款。

目前，通过 e-Otinish 和 eGov 门户网站收集社会建议的工作仍在持续进行中。

关于新宪法的最终决定，将由哈萨克斯坦公民通过全民公投作出。

宪法改革委员会的工作仍在继续。

欲了解新宪法全文，请点击此链接。

【编译：阿遥】