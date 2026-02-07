宪法改革委员会：新宪法草案明确政教分离 强化社会权利与自由保障

巴拉耶娃表示，新宪法草案明确划清宗教与国家的界限，确立教育和培养体系的世俗性质。她指出，世俗教育有助于拓宽多宗教社会中年轻一代的世界观，增强社会共识与稳定。草案同时明确规定，婚姻是建立在男女自愿选择和平等权利基础上的结合，这一原则凸显家庭制度的重要性，有助于巩固家庭稳定，在法律层面保护传统价值观，并进一步强化女性的合法权益。

Кадр из видеотрансляции

在言论自由问题上，她指出，社会高度关注相关宪法条款是否表述清晰、是否存在模糊解读空间。新宪法草案在借鉴发达国家经验的基础上，对言论自由作出明确保障，相关规定并非限制表达权，而是着眼于保护个人尊严、名誉和私人生活不受侵犯，完全符合国际法准则。她援引《公民权利和政治权利国际公约》第19条强调，言论自由可以依法在保护他人权利、国家安全和公共秩序的前提下作出必要限制。

针对媒体界就有关条款发表的公开信，巴拉耶娃表示，相关修订不会导致言论自由受限。这些内容并非新设限制，而是将既有、涉及责任边界的规定上升至宪法层级。她强调，宪法将继续明确保障言论自由，并禁止任何形式的审查制度；相关限制仅适用于危害国家安全、公共秩序、煽动歧视性仇恨或企图以暴力方式破坏宪法制度的行为。

Photo credit: A screenshot from a live broadcast

在社会权利保障方面，巴拉耶娃指出，新宪法草案明确哈萨克斯坦作为福利社会国家的基本属性不会改变。目前国家预算中约40%投向社会领域，有关削减教育和医疗社会义务的说法缺乏依据。草案明确保障公民依法享有免费医疗服务以及免费接受初等和中等教育的权利，同时也确认依法获得有偿医疗服务的权利，以拓展健康保障方面的选择空间。她还提出，有必要对部分教育相关条文作进一步法律层面的精准表述，以更好契合现行教育体系的发展实际。

在总体改革方向上，巴拉耶娃表示，哈萨克斯坦正步入国家发展的新阶段，法律体系现代化和基本原则的与时俱进是时代所需。新宪法不仅是一部法律文件，更是凝聚社会共同价值和责任的重要基石，将为国家团结和可持续发展提供坚实支撑。

Фото: видеодан алынған скрин

此外，她指出，新宪法草案高度重视文化、创造力、科学和教育发展，首次在宪法层面引入与弘扬民族文化、保护历史文化遗产相关的新理念。这些规定将有助于强化国家认同、延续历史传承，并为科学研究、创新发展和文化多样性提供稳固的法律保障。她强调，创造自由将得到明确界定，适用于科学探索、艺术创作和技术创新，即便在使用人工智能等技术的情况下，决定性作用始终属于人类理性与智慧。

前期会议回顾

此前，宪法改革委员会已连续举行多次会议，对新宪法草案进行阶段性讨论。首场会议重点探讨了设立一院制议会“库鲁尔泰”的职能与构成、副总统在国家权力体系中的定位，以及拥有立法倡议权的“人民理事会”的权限范围。相关改革拟在宪法改革框架内实施，现有马吉利斯和参议院将由一院制库鲁尔泰取代，新议会将对法律草案进行三读审议，并取消所谓的“总统配额”。

在随后的会议中，司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫提出，为在国家发展中具有特殊地位的个别地区赋予宪法层面的特殊地位；宪法委员会成员、哈萨克报业有限责任公司总经理迪坎·哈姆扎别科夫建议，在宪法中加入防范教育体系受到宗教极端主义影响的条款；哈萨克斯坦律师联盟主席谢里克·阿克尔拜则提出，有必要以直接条文形式进一步明确政教分离原则。

与此同时，全国律师协会主席马迪·米尔扎加拉耶夫建议，将未经法院批准的拘留期限由72小时缩短至48小时。第二次会议上，还提出赋予库鲁尔泰罢免部长职务的权力，并明确总统在取得库鲁尔泰同意后，可任命副总统、总理、宪法法院法官、中央选举委员会和最高审计机构成员等事项。

第三次会议讨论了扩大库鲁尔泰代表权限，并由温兹拉·沙帕克介绍宪法序言拟作出的调整。第四次会议涉及政府章节的修订，并提出人民委员会可发起全民公投。宪法改革委员会会议主持人、宪法法院院长埃尔维拉·阿齐莫娃随后宣布，已完成纳入修订内容的首版宪法草案，其中“总统”章节在理念上作了重新审视。

此后举行的第五、第六、第七和第八次会议，围绕国家治理形式、宪法中新加入的宗教条款、国家活动的基本原则以及新宪法最终将包含95条条文等内容展开讨论。国务顾问叶尔兰·卡林在多次会议上，就新旧宪法在国家主权、独立性和治理理念方面的差异作出阐释。

在此基础上，第九次会议对前期讨论成果进行系统梳理，并就新宪法草案的价值取向和制度设计作出进一步说明，标志着宪法改革讨论进入更为集中和深入的阶段。

【编译：木合塔尔·木拉提】