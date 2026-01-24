宪法改革委员会：公众广泛参与改革讨论 新议会将强化权力制衡机制

卡林表示，在如此大规模的宪法与制度调整过程中，公民社会的意见应当得到充分考虑。为此，2025年10月14日，有关部门在 e-Otinish 和 eGov 平台开设了“议会改革”专题栏目，用于集中收集公众对改革方案的建议与意见。

他介绍称，议会制度研究机构负责对收到的建议进行汇总和系统化整理，同时，立法与法律信息研究机构、战略研究机构也参与了相关工作，并就议会制度领域的国际经验开展了为期一个月的研究。相关分析结果随后提交给改革工作组成员参考。自10月以来，围绕议会改革的社会意见已完成集中收集与整理。

除改革工作组成员外，卡林指出，围绕宪法改革议题，共有7个政党、16个社会组织提出意见；此外，仅通过e-Otinish和eGov平台，就收到了来自公民和社会积极分子的600多条建议。

在此基础上，改革工作组同步就一院制议会模式下的权力配置问题展开研究。卡林回顾称，国家元首此前在克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰会议上，已就未来一院制议会条件下的制度安排提出原则性建议。随着立法机关由两院制向一院制转变，如何在强化议会作用的同时，保持权力制衡机制，成为改革设计中的重要议题。

根据相关改革设想，未来宪法法院、最高审计机构以及中央选举委员会等关键宪法机构的成员，将需在库鲁尔泰同意下任命。目前，这些机构成员的任命权由议会两院和总统分担行使。

此外，卡林表示，根据总统提出的建议，已提出将最高法院全体法官的选任权，交由最高代表机关议员行使。他指出，在上述制度调整下，库鲁尔泰将逐步成为参与宪法机构组建的权威性制度。

据介绍，改革工作组还对原本由参议院（议会上院）行使的部分职权进行了重新审视，并提出马吉利斯（议会下院）相关职权整体移交库鲁尔泰行使。相关改革方向与“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”的国家治理理念保持一致。

