宪法改革委员会会议提议：一院制议会库鲁尔泰将获对政府不信任表决权

别克纳扎罗夫表示，根据总统提议，关于在维护和平与安全框架下履行国际义务而使用哈萨克斯坦共和国武装力量的决定，将保持现行宪法规范不变。在此基础上，议会改革工作组对宪法中涉及参议院和马吉利斯（下院）职权的条款进行了整合与完善，并提议将其中若干重要权力移交单一议会——库鲁尔泰。

主要移交的职权包括：

库鲁尔泰负责宣布哈萨克斯坦共和国总统选举，并有权发起举行全国全民公投；

库鲁尔泰以全体议员过半数赞成票，对总统提名的副总统和总理人选给予同意；

对总统提名的宪法法院10名法官、中央选举委员会6名委员、最高审计署8名成员的任命，库鲁尔泰同样需以全体议员过半数赞成票表示同意。

别克纳扎罗夫指出，目前上述同意权属于参议院职权范围。将这些权力移交单一议会库鲁尔泰，有助于显著强化议会的地位与作用，使其职权更加清晰和有力。

此外，库鲁尔泰还将获得以下权限：

根据总统提名，选举和罢免最高法院法官，并接受其宣誓；

决定是否剥夺宪法法院法官、最高法院法官以及根据总检察长提名的议员的豁免权；

继承现行宪法赋予马吉利斯的权利，以全体议员过半数通过对政府表达不信任；

继续每年听取宪法法院关于宪法法律状况的年度报告，以及每年两次听取最高审计署主席的报告（这一安排保持不变）。

努尔兰·别克纳扎罗夫强调，以上所有内容目前仅为改革委员会讨论中的建议方案，最终哪些条款将被写入宪法、哪些将被放弃，将由全民公投决定。目前宪法改革委员会第二次会议正在阿斯塔纳举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】