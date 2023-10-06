贸发会议就全球经济增长的停滞和分化发出警告

报告预计世界经济增长从2022年的3%放缓至2023年的2.4%，明年实现反弹的迹象也几乎没有。

报告指出，全球经济正处于十字路口，分化的增长路径、不断扩大的不平等、日益集中的市场和不断加重的债务负担，都给全球经济的未来蒙上了阴影。

贸发会议呼吁改变政策方向，包括由主要的中央银行牵头采取行动，同时落实新冠疫情期间承诺的体制改革，以避免失去的十年。

报告显示，就全球而言，疫情后的复苏是分化的。尽管包括美国、日本、中国、巴西、墨西哥、印度和俄罗斯在内的一些经济体在2023年表现出了韧性，但其他经济体却面临更为严峻的挑战。

在增长放缓、政策协调缺失的背景下，这种分化的走势引发了人们对全球经济未来发展方向的担忧。

报告显示，经济不平等依然是一个重要挑战，发展中国受到更大的影响，包括受到发达经济体货币紧缩的冲击。不断扩大的贫富差距进一步威胁着脆弱的经济复苏和各国实现可持续发展目标的愿景。

债务负担是许多发展中国家无声的负担，仍然是一个令人关切的主要问题。利率上升、本币疲软、出口增长乏力，这些因素共同挤压了本应满足基本开支的财政空间，使日益沉重的偿债负担转变为一场不断演化的发展危机。

低收入或中低收入的“前沿经济体”受到的冲击最大。在过去十年中，这些经济体的公共部门或公共部门担保的债务增加了两倍，使公共财政捉襟见肘，并使资源无法用于关键的可持续发展目标。

为了应对这些多方面的挑战，《2023年贸易和发展报告》呼吁在财政、货币和供给侧措施之间采取更平衡的政策组合。国家和超国家机构之间需要协调，以管理通胀压力，确保价格稳定，营造有利于投资带动增长的环境，采取措施缩小收入差距，提高实际工资，并加强社会保障体系。

报告同时强调，解决债务问题至关重要，因为在利率上升、货币疲软和沉重条件的共同作用下，债务负担压垮了太多发展中国家。贸发会议呼吁对国际金融架构的规则和实际运行进行有意义的改革，为管理债务危机提供公平和及时的解决方案。目标是确保这些危机不会阻碍发展目标的进展。

为了探索处理这一复杂的经济问题，贸发会议敦促决策者考虑有关建议，并探索一条通往以有韧性、包容和金融稳定为特点的全球经济的道路，确保全球贸易造福所有人。