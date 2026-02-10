宪法改革委员会：吸纳民意诉求，多项补充条款写入宪法草案

—原宪法草案第8条仅规定承认并平等保护两种所有制形式，即国家所有制和私有制。许多建议指出，该条款未能涵盖全部所有制形式。因此，该条第1款现修订为：“在哈萨克斯坦共和国，所有形式的所有权均得到承认、保障并受到平等保护”，-努尔穆哈诺夫指出。

据他介绍，在草案第14条第2款中，原规定为人权与自由自出生起便属于每个人，具有绝对性且不可剥夺。多位公民和专家建议对该规范加以强化，并提出加入“人权与自由决定哈萨克斯坦共和国法律的内容与适用”这一表述。

在采纳上述建议后，该条款拟定为：“人权与自由自出生起便属于每个人，具有绝对性且不可剥夺；哈萨克斯坦共和国现行法律的内容与适用应据此确定。”

—第14条第3款规定，哈萨克斯坦共和国公民基于其国籍享有相应的权利与义务。国籍体现了个人与国家之间的宪法法律联系。这意味着，哈萨克斯坦公民享有宪法规定的全部权利、自由与义务，并在法律面前一律平等。该条第5款也得到了进一步明确：根据修订后的版本，个人和公民在行使权利与自由时，不得侵犯他人的权利、不得限制他人的自由，同时不得损害宪法制度基础、公共秩序、公民健康以及社会的公序良俗，-努尔穆哈诺夫进一步解释道。

此外，委员会还收到了关于统一总统解散库鲁尔泰（议会）权力表述，并明确解散立法机构限制条件的相关建议。

—在此前公布并提交全民讨论的宪法草案中，国家元首的这一权力具有强制性特征，即在拟定人选被重复拒绝任命（选举）及其他特定情况下，必须解散库鲁尔泰。现有建议提出，应将共和国总统的该项权力改为任意性表述，即确立为国家元首的一项权利。相关修改已引入宪法草案第46条第2、4和第8项，第57条第1款，以及第62条第1和第2款中，-努尔穆哈诺夫表示。

同时，上述宪法规范还对解散库鲁尔泰设定了明确限制条件。具体而言，在紧急状态或战争状态期间、总统任期最后六个月内、上次解散库鲁尔泰后一年内，或在宪法第51条规定的情形下（即依法代行总统职权的人员任期内），均不得解散库鲁尔泰。

【编译：阿遥】