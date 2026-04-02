22:19, 02 四月 2026 | GMT +5
贸发会议：霍尔木兹海峡中断加剧全球经济在贸易、物价和金融方面压力
（哈萨克国际通讯社讯）联合国贸易和发展会议周三在最新评估报告中警告说，霍尔木兹海峡实际上仍处于封锁状态，其影响将在数周内通过扰乱能源流动、推高价格以及增加发展中国家的金融压力，蔓延至全球经济。报告指出，能源通道中断已从局部冲击演变为影响全球经济的风险。
能源运输受阻 冲击全球供应链
报告显示，作为全球能源贸易关键通道的霍尔木兹海峡活动近乎停滞，船舶过境量从2月每日约130艘降至3月仅6艘，降幅约95%。
这一中断正在冲击全球大部分石油和天然气供应，并影响生产、贸易和消费，同时波及海运、航空货运和港口物流等运输系统。
能源价格上涨 推高通胀压力
报告指出，自2月28日局势升级以来，燃料价格大幅上涨并维持高位，石油运输成本显著增加。这些成本正通过供应链传导，推高全球商品生产和运输成本。
石油和液化天然气运输受冲击最为严重，而集装箱和干散货运输虽受影响较小，但仍面临成本上升和运输中断。
如果中断持续，能源基础设施受损可能导致价格长期维持高位，从而延长通胀压力。对中东能源依赖较高的地区面临更大风险。
贸易增长放缓 经济前景承压
报告预计，全球商品贸易增长将从2025年的约4.7%放缓至2026年的1.5%至2.5%。全球经济增长率预计将从2025年的2.9%降至2026年的2.6%。
报告指出，供应冲击在推高价格的同时抑制需求，不确定性上升进一步削弱投资和贸易。
金融压力加剧 发展中国家受到最大冲击
报告指出，随着不确定性上升，投资者正在将资产从发展中国家撤出，导致货币贬值并推高借贷成本。
发展中国家进口成本上升，同时融资难度加大。能源、粮食和化肥价格上涨叠加外部需求疲软，进一步加剧压力。
报告显示，约34亿人生活在债务支出超过卫生或教育支出的国家，使这些经济体难以应对新的冲击。
全球风险上升
报告指出，能源供应中断、价格上涨、贸易放缓和金融环境收紧共同构成全球经济压力。若中断持续，可能引发更广泛的连锁危机，并对发展产生深远影响。