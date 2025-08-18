“达穆”发展基金引入双担保机制 助力实体经济

2025年政府计划拨款2711亿坚戈用于优惠融资。年初以来，“达穆”发展基金持续推动“综合创业支持计划”的实施，为哈萨克斯坦企业提供金融与非金融支持，重点在于为中小企业的可持续发展创造条件，并吸引银行流动性进入实体经济。

数据显示，2024年通过信贷补贴提供的优惠融资总额近1万亿坚戈，惠及1.7万多个项目；同时为8000个项目提供了担保，总额达3100亿坚戈。从行业分布来看，加工业占比最高（33.3%），其次是交通运输和仓储业（17%）以及教育业（7.8%）。2025年计划继续拨款2711亿坚戈用于优惠融资。在非金融支持方面，近1.5万名企业主接受了培训，并获得超过13.5万次商务咨询服务。

值得关注的是，自2025年起，“达穆”发展基金推出两种担保机制，分别面向大型投资项目和中小企业贷款。大型项目担保基金适用于投资额在70亿坚戈以上的项目，重点支持工业、能源、基础设施及出口导向型生产等关键领域；中小企业担保基金则针对投资额低于70亿坚戈的项目，旨在减少企业对国家资金的依赖，并为抵押不足的企业提供帮助。

截至2025年8月12日，基金已支持1069个项目，总额1702亿坚戈，其中担保额达921.6亿坚戈。担保将在两个工作日内通过简化程序提供，主要覆盖加工业、交通运输、仓储及教育服务等领域。

值得一提的是，年初以来，政府重点扩大对中小企业的金融与非金融支持，着力提升政府采购中国产品的份额，并继续为投资活动创造有利条件。

【编译：阿遥】