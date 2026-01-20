法律专家谈议会改革：立法质量取决于专业性而非体制形式

在本次大会上，国家元首指出，哈萨克斯坦向一院制议会过渡的总体方向已十分明确，各方在原则问题上并无分歧，并已就未来改革方案形成共识。

—未来的一院制议会可能由145名议员和8个委员会组成。此外，将议会名称更名为更具哈萨克民族特色的“库鲁尔泰”，无疑将获得民众的广泛认同。作为一名法律工作者，我不认为实行一院制会降低立法质量。立法成效并不取决于议会是单院制还是两院制，而在于议员履职的积极性与专业水准，-沃玛洛娃在谈及相关改革时表示。

她还分享了自己此前考察美国国会的经历。

—我近期走访了华盛顿国会山，实地了解了这一世界大国立法机构的运行方式。其会议讨论的激烈程度，丝毫不亚于法庭上的交锋。只有当我们的议员能够像美国同行那样真正为民发声、直言不讳，并将社会关切准确传递至决策层，民众的生活质量才能获得实实在在的提升，-她说。

沃玛洛娃对即将诞生的一院制议会寄予厚望。同时，她也对自己在往届国家库鲁尔泰大会上提出的多项倡议已被写入法律并付诸实施表示由衷欣慰。

—我的建议主要集中在妇女和儿童权益保护领域。其中，关于改革律师制度，以及禁止媒体公开遭受暴力侵害儿童个人信息的提议，均得到了重点审议。我认为，持续推进这些领域的改革，具有极其重要的战略意义，-沃玛洛娃说道。

【编译：阿遥】