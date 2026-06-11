哈法专家共商巴尔喀什湖流域综合治理方案
（哈萨克国际通讯社讯）据水资源和灌溉部新闻处消息，巴尔喀什湖生态系统保护总体规划编制工作组10日在阿斯塔纳举行会议。
该项目是哈萨克斯坦水资源和灌溉部、法国开发署以及法国地质与矿产研究局共同实施的重要合作项目之一。
据水资源和灌溉部介绍，法方专家在会上汇报了项目各重点研究方向的阶段性成果。与会人员详细审议了农业、水文学、冰川径流评估、水文地质以及水资源利用和分配模型构建等多个领域的研究进展。
会议重点围绕气候变化背景下巴尔喀什湖流域水资源可持续管理问题展开讨论。专家们提出了一系列建议，包括开展河流径流预测、评估未来冰川补给变化趋势、研究地表水与地下水之间的相互关系，以及运用现代建模工具为管理决策提供科学支撑等。
此外，与会专家还探讨了利用先进数字技术分析不同水资源分配情景，以及制定流域综合管理规划的可行性。根据会议成果，各研究方向取得的数据和结论已被纳入巴尔喀什湖流域状况综合评估体系，同时确定了下一阶段需要重点深化研究的领域。按照计划，总体规划编制工作将于2026年底前完成，并提交最终成果。
—根据法国专家此次访问期间开展的研究和调研成果，我们将进一步明确总体规划下一阶段的实施任务。后续工作的重点包括制定至2040年的水利基础设施发展方案、筛选适用的气候模型，并针对重点领域开展补充研究。到2026年底前，哈萨克斯坦和法国专家将继续开展联合工作，整合各项研究成果，完善模型测算，最终完成总体规划编制。这份规划将为巴尔喀什湖生态系统保护以及流域水资源可持续管理提供可靠的科学依据，-水资源信息分析中心主任凯拉特哈里·海若拉表示。