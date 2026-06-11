哈法专家共商巴尔喀什湖流域综合治理方案

该项目是哈萨克斯坦水资源和灌溉部、法国开发署以及法国地质与矿产研究局共同实施的重要合作项目之一。

据水资源和灌溉部介绍，法方专家在会上汇报了项目各重点研究方向的阶段性成果。与会人员详细审议了农业、水文学、冰川径流评估、水文地质以及水资源利用和分配模型构建等多个领域的研究进展。

会议重点围绕气候变化背景下巴尔喀什湖流域水资源可持续管理问题展开讨论。专家们提出了一系列建议，包括开展河流径流预测、评估未来冰川补给变化趋势、研究地表水与地下水之间的相互关系，以及运用现代建模工具为管理决策提供科学支撑等。

此外，与会专家还探讨了利用先进数字技术分析不同水资源分配情景，以及制定流域综合管理规划的可行性。根据会议成果，各研究方向取得的数据和结论已被纳入巴尔喀什湖流域状况综合评估体系，同时确定了下一阶段需要重点深化研究的领域。按照计划，总体规划编制工作将于2026年底前完成，并提交最终成果。