参议员解读：宪法改革将强化社会保障 教育医疗免费政策不动摇

杰克森拜议员指出，此次宪法改革的一大核心特点，是从宪法序言开始便明确将“人及其权利”置于首位。同时，新宪法还将确立国家悠久历史传承与面向未来创新发展的方向。

—此次公投是人民表达意愿、直接参与国家治理的重要机会。我们在序言中加入了哈萨克斯坦自古延续的历史脉络；同时，顺应21世纪的发展需求，将数字化与创新发展提升到宪法层面的高度加以确立，-杰克森拜表示。

改革的另一项重要内容是强化议会职能，并通过设立人民理事会进一步提升公民社会的活跃度。今后，任何积极参与公共事务的公民，都可以通过地方议会及各类社会组织，就国家治理进程提出建议和意见。

不过，在这一重要政治事件临近之际，社会上也出现了一些误导性信息。尤其是在社交媒体上，一些关于“医疗和教育将全面收费”的虚假视频被广泛传播，引发部分民众的困惑。

针对这一情况，杰克森拜议员作出了专门说明。

—部分人士对教育和医疗政策存在误读。我在此郑重声明，医疗服务和中等教育仍将保持免费，请大家不要轻信谣言。这是国家提供的宪法保障，绝不会动摇。此外，家庭价值观和妇女权利保护同样至关重要。宪法中已设计相关机制，旨在杜绝包括“抢婚”等在内的陋习，母婴权益也将受到宪法的严密保护，-她说。

目前，公投的各项准备工作正在有序推进。杰克森拜注意到，与以往相比，此次社会公众表现出更高的政治素养和更为积极的参与热情。

【编译：阿遥】