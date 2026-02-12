新宪法草案首次将千年历史确立为核心价值之一

草案序言中提出“延续大草原数千年历史的连续性”这一表述，被视为弘扬历史意识、强化民族记忆的重要举措。将这一理念写入宪法文本，具有象征和制度层面的双重意义。

除序言外，历史主题在多个条款中亦有体现。草案第3条在阐述哈萨克斯坦共和国国家活动基本原则时，明确将保护历史文化遗产、支持民族文化发展列为国家职责之一。相关原则还包括：维护国家主权与独立，保障人权与公民自由，确保法律和秩序的至上地位，巩固全民团结，提高人民福祉，弘扬负责任且富有创造力的爱国主义理念，推动社会对话，确立勤劳、进步与教育价值观，培育高水平生态文化等。

此外，草案第40条还规定，哈萨克斯坦共和国公民有义务关心历史和文化遗产的保护，爱护历史与文化纪念设施。

由此可见，新宪法草案将民族历史与文化遗产保护明确纳入国家政策的重要方向，进一步巩固了国家发展的历史根基。

值得一提的是，在国际法原则框架下，人民作为土地的历史主体，对国家主权和国家建构拥有合法权利。从这一角度来看，新宪法草案序言的相关表述具有深远意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】