托卡耶夫总统：新宪法将为国家发展和社会进步奠定基础

总统指出，提交全民公投的新宪法草案是决定国家未来发展方向的重要历史性文件。

托卡耶夫表示，新宪法将在当前国际形势复杂的背景下进一步巩固国家独立，并为国内社会政治制度的发展注入新的动力。

总统强调，新宪法草案的核心在于维护哈萨克斯坦的独立、主权和领土完整，同时保障公民的权利和自由。

他还指出，新宪法草案中包含许多社会保障方面的具体条款，这些规范在许多发达国家的宪法中并不常见，将进一步强化国家的社会属性。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦始终高度重视社会政策。目前国家已经建立起较为完善的社会支持体系，包括多种社会补贴、福利和免费项目。

例如，在孩子出生时，国家会提供相应的社会补贴，并在孩子一岁半之前发放育儿补助。此外，哈萨克斯坦的年轻母亲可以享受最长三年的育儿假，在此期间工作岗位得到保留，相关时间也计入工作年限。

总统表示，国家将继续高度重视对母亲和儿童的支持，并计划通过宪法进一步强化家庭制度。

托卡耶夫指出，新宪法首次明确规定：“婚姻是男女根据国家法律登记的自愿和平等的结合。”这一规范将有助于保护儿童权益，并加强女性和母亲在家庭中的地位。

他还表示，计划设立家庭事务专员（家庭监察专员）职位，以加强对家庭制度和人权的保护。该职位将由总统直属的妇女事务和家庭人口政策国家委员会相关负责人担任，并定期向总统汇报工作。

总统指出，这一机制将有助于更有效地预防家庭暴力，并推动解决家庭政策领域的其他重要问题。

托卡耶夫表示，如果新宪法在全民公投中获得广泛支持，将为国家建立现代创新型国家体系创造重要条件，并为人工智能和数字化时代的可持续发展奠定长期基础。

他强调，国家未来发展的关键在于提升人力资本质量。为此，哈萨克斯坦需要更加重视教育、科技、基础设施和创新发展。

总统指出，世界正在发生深刻变化，哈萨克斯坦也必须适应这些变化，在推动现代化发展的同时保持民族文化传统和价值观。

托卡耶夫表示，新宪法将有助于维护国家文化传统和民族认同，使国家在传统与发展之间实现平衡。

总统最后表示，新宪法将为建设公正、具有竞争力、经济强劲的哈萨克斯坦提供制度和法律基础。

他指出，哈萨克斯坦人民正站在历史的重要节点，即将在全民公投中作出关系国家未来的重要选择。

【编译：达娜】