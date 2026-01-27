贾曼库洛娃：新版宪法将为言论自由提供制度性保障 禁止任何形式的审查

贾曼库洛娃指出，当前哈萨克斯坦社会对言论自由议题表现出高度关注。

—作为一家以维护言论自由为宗旨的组织负责人，我对社会各界围绕这一问题展开的广泛讨论感到欣慰。但与此同时，公众讨论的质量同样值得重视。眼下，不少争论仍建立在假设之上，而非客观事实之上。需要指出的是，宪法修正案的最终文本尚未定稿。目前，我们正在对多个版本进行研究，并提出相应建议，目的在于消除概念上的歧义，确保法律表述的清晰明确。在这一阶段，最为关键的一点是：新版宪法将确立言论自由的保障机制，并明确禁止任何形式的审查，-她表示。

贾曼库洛娃认为，这些原则性规范对社会具有重要意义。它们不仅为公民社会与国家之间建立信任奠定基础，也确立了公开对话的基本标准，从而进一步巩固国家的民主化进程。

—我理解社会上对于现行宪法第12条的一些担忧。该条款明确指出，个人的权利和自由以不逾越他人权利和自由的界限为限。但必须强调的是，此类限制目前已经存在，并且完全符合哈萨克斯坦所承担的国际义务，包括《世界人权宣言》的相关要求。在民主社会中，任何自由的行使都不能脱离对他人的尊重，也不能损害道德规范、公共秩序和社会整体福祉，-贾曼库洛娃解释道。

