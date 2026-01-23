朱玛迪勒达耶夫谈宪法改革：设立副总统职位将有效优化国家治理效能

朱玛迪勒达耶夫表示，举行库鲁尔泰大会的传统与历史紧密相连，每一届会议都选在对哈萨克国家具有特殊意义的神圣之地举行。首届会议在术赤汗建国之地乌勒套举行；第二届选在了突厥世界的精神中心——突厥斯坦；第三届则在金帐汗国古都萨莱楚克所在地阿特劳举行；第四届移师阿布赉汗曾设行宫的布拉拜。而今年的会议则在神圣的克孜勒奥尔达土地上拉开帷幕。

据他介绍，自国家库鲁尔泰大会机制建立以来，已先后提出了约30项立法倡议，其中多项目前已得到具体落实。

这位学者认为，在克孜勒奥尔达会议上提出的有关宪法改革的建议尤为值得关注。

—托卡耶夫总统提出了一套权力内部结构与逻辑相统一的完整模型，即总统、议会与部长会议。哈萨克斯坦并非联邦制国家，我一直认为参议院（议会上院）是冗余机构，这一问题我们此前也曾讨论过，-朱玛迪勒达耶夫说道。

此外，他重点谈到了关于恢复设立副总统职位的建议，并回顾了相关历史经验。

—在独立初期，我国曾设有副总统职位，由叶热克·马赫祖穆吾勒·阿桑巴耶夫（1991-1996年在任）担任。我对那个时期非常了解，当时我还是议员。阿桑巴耶夫曾领导委员会起草了《哈萨克斯坦主权宣言》，开展了大量工作，我国的独立正是从签署该宣言开始的。虽然此后该职位被取消，但面对当前总统肩负的沉重治国重任，设立一名拥有高政治地位、能主管具体领域和项目的副总统，将有助于分担国家元首的压力，-他指出。

朱玛迪勒达耶夫同时对国家元首提出的组建新机构——“人民会议”的倡议发表了见解。

—实质上，这是国家库鲁尔泰大会与哈萨克斯坦民族和睦大会的系统化升级版。取消配额制，转而采取包括政党名单制在内的普遍选举原则是明智之举。同时，女性与青年的参与机会也得到了保留。总体而言，一个旨在强化国家实力的平衡结构正在形成，-他表示。

针对将未来的单院制议会命名为“库鲁尔泰”的建议，朱玛迪勒达耶夫也阐述了其象征意义与历史价值。

—这一名称与哈萨克、蒙古等草原民族历史渊源深厚。如今，它被赋予了全新的、更高的政治地位。我认为这一更名决定既切合实际，又符合历史逻辑，-他总结道。

【编译：阿遥】