托卡耶夫：新宪法将于7月1日生效 3月15日定为国家宪法日

- 今天，大家共同见证了我国历史上一件极为重要、意义非凡、将为国家生活留下深远印记的大事。作为国家元首，我代表全体人民签署了我们的根本大法，同时也签署了关于落实宪法措施的总统令。今后，“人民宪法”将自7月1日起正式生效，而宪法日将于每年3月15日在全国范围内作为国家节日加以庆祝。 - 总统说。

托卡耶夫表示，宪法是决定国家长远目标、直接影响民族未来命运的历史性文件。他指出，新宪法是真正意义上的“人民宪法”，其构想大约在两年前开始酝酿，之后经过广泛讨论和细致完善，最终形成文本。

谈及公投结果时，托卡耶夫表示，此次全民公投顺利举行，民众积极参与，以投票方式支持国家更新和现代化道路。

托卡耶夫还感谢所有参与投票的公民，并特别提到多个地区以及青年群体在此次公投中的积极表现。

- 我还想特别指出，哈萨克斯坦青年表现得尤为积极。新宪法首先是为了年轻一代的福祉而制定的。我过去说过，现在仍要重申：国家的未来掌握在青年手中。作为国家元首，我信任你们，也对你们寄予厚望。- 总统说。

在谈到新宪法的意义时，托卡耶夫表示，新宪法是强大、充满活力和具有竞争力的哈萨克斯坦的新基础，延续了草原法律传统，也体现了国家历史的延续性。

托卡耶夫强调，公正原则贯穿新宪法始终。

- 因此，可以毫不夸张地说，新宪法是“公正哈萨克斯坦”的主要文件。- 总统说。

关于新宪法的落实工作，托卡耶夫表示，已签署的总统令明确了落实根本法条款的主要方向和措施。

- 我今天签署的总统令，明确了落实根本法条款的主要方向和措施。近期将向议会提交5部新的宪法性法律，涉及总统、库鲁尔泰、人民理事会、首都地位以及国家行政区划等问题。同时，还需要对另外8部宪法性法律和60多部法律进行系统性修改，其中包括基础性法典。- 总统说。

托卡耶夫指出，立法进程将与即将举行的议会选举同步推进，法律和政治领域的改革将持续至今年年底，甚至可能延续至明年。

此外，托卡耶夫还表示，在去年已实施刑事赦免的基础上，可对部分未对国家和公民安全构成威胁的刑事和行政违法行为再次实施赦免，并指出这将是哈萨克斯坦历史上首次行政赦免。

讲话最后，托卡耶夫表示，自己作为总统和宪法保障者，将全力确保宪法条款得到落实。

- 我作为国家总统和宪法保障者，将竭尽全力，确保宪法得到无可挑剔的执行。我庄严承诺，将按照新宪法忠诚履职。愿我们的国家永远繁荣昌盛！愿我们神圣的祖国——哈萨克斯坦共和国万古长青！- 总统说。

【编译：达娜】