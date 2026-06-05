托卡耶夫：新宪法将于7月1日生效 国家治理体系将全面更新

（哈萨克国际通讯社讯）“行政司法及其在保障法治中的作用”国际论坛5日在阿斯塔纳举行。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统出席论坛并发表讲话表示，新宪法即将于7月1日正式生效，哈萨克斯坦将进入国家发展的关键阶段，国家治理体系也将按照“强有力的总统—有影响力的库鲁尔泰—负责任的政府”理念进行全面改革。

本次论坛汇聚了政府、议会、司法系统、商界和国际法律界代表，旨在总结哈萨克斯坦行政司法制度建立五年来取得的成果，并探讨未来发展方向。

托卡耶夫在讲话中指出，加强国家与社会团结始终是哈萨克斯坦的重要任务。

“国家实现稳定发展的前提，是人民与政府之间建立相互信任与共识。这是一项不可动摇的原则。但这种共识不会自然而然形成，而是长期努力的结果。因此，作为总统，我始终高度重视这一问题。”他说。

Фото: Акорда

总统表示，近年来哈萨克斯坦持续推进政治、法律和社会改革，积极落实“倾听人民声音的国家”理念。

“开放对话、关注民众诉求并及时回应公民关切，是我国改革进程的重要核心内容。各级政府机构，包括部长、州长和议员，都应积极参与这项工作。这是国家公职人员应尽的宪法责任。”他说。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦正在形成新的政治文化，并努力将“法律与秩序”原则打造成为国家价值体系的重要组成部分。

“我们应当向所有公民，尤其是青年一代，清晰阐释尊重法律、遵守法律的重要意义。尊法守法不仅是社会秩序的保障，也是每个人实现美好生活的重要前提。”总统表示。

Фото: Ақорда

谈及宪法改革时，托卡耶夫指出，全民公投通过的新宪法明确规定，保障公民权利与自由、维护法治以及提高人民生活水平是国家的重要职责。

“我们的每一项改革，首先都建立在人民意愿和社会支持基础之上。建设公平的哈萨克斯坦，必须始终坚持以人为本。”他说。

总统回顾行政司法改革历程时表示，自己早在2019年便提出建立现代行政司法体系的倡议，其目的在于更有效地保护公民和企业合法权益。

“这是保障公民和企业免受行政机关违法行为侵害的重要举措。”他说。

Photo credit: Akorda

2021年，《行政程序与诉讼法典》正式生效，与此同时，“e-Otinish”电子申诉平台投入运行。

托卡耶夫表示，该平台为公民与国家机关之间建立了更加透明、高效的沟通渠道。

“过去五年间，国家机关共收到约1600万件申请和投诉。这充分说明国家与社会之间的互动已经进入新的发展阶段。”总统说。

他指出，行政司法制度的实施彻底改变了过去公民维权困难的局面。

“如今，所有存在疑问的问题都应本着公平原则作出有利于守法公民的解释。与此同时，国家机关必须依法证明其决定和行为的合法性。”他说。

Фото: Акорда

根据统计数据，近年来超过半数行政案件的判决结果有利于公民和企业。

托卡耶夫认为，这不仅体现了行政司法改革取得的实际成效，也正在逐步改变社会上“法院总是偏向国家机关”的固有看法。

在谈及投资环境建设时，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正在持续完善法律和制度保障体系，为国内外投资者创造更加便利的发展环境。

他指出，目前约80%的投资争议案件裁决结果有利于投资者，体现出国家保护投资者合法权益的坚定立场。

“我在与国内外投资者会面时始终强调，政府与企业应建立建设性伙伴关系，共同寻找解决问题的办法。”总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫同时提到，阿斯塔纳国际金融中心法院和国际仲裁中心按照英国普通法原则运行，投资总部以及总检察院投资者权益保护委员会也正在发挥积极作用。

谈及国家未来发展时，托卡耶夫特别介绍了不久前签署的《阿拉套市特别法律制度宪法性法律》。

他说，该法律为建设现代化智慧城市和创新发展平台奠定了法律基础。

“我们的目标是把阿拉套市建设成为未来数字化都市群和先进技术中心。国家愿意与企业开展开放、互利的合作。”他说。

Фото: Акорда

讲话最后，托卡耶夫再次强调司法独立和法治建设的重要意义，并宣布哈萨克斯坦即将开启新的发展阶段。

“7月1日，我国新宪法将正式生效。哈萨克斯坦将迈入发展的关键阶段。”

总统表示，当天签署的五部宪法性法律，将确保新宪法规定得到全面落实。

“国家治理体系将根据‘强有力的总统—有影响力的库鲁尔泰—负责任的政府’这一理念进行根本性更新。这些法律改革也将为我国正在推进的社会经济现代化注入新的动力。”托卡耶夫说。

总统还宣布，将向一批为国家社会经济发展和法律体系完善作出突出贡献的公民授予国家奖项。

当天，哈萨克斯坦最高法院院长阿斯拉姆别克·梅尔哈利耶夫（Асламбек Мерғалиев）、Cove Capital董事会主席兼首席执行官皮尼·阿尔特豪斯（Pini Althaus）、阿尔斯通（Alstom）西部和中亚地区董事总经理热罗姆·博耶（Jérôme Boyet）、德国经济驻中亚代表处负责人爱德华德·金斯布鲁纳（Eduard Kinsbruner）以及Freedom Holding Corp首席执行官季穆尔·图尔洛夫（Тимур Турлов）等嘉宾也在论坛上发表讲话，就行政司法改革、法治建设、投资环境优化以及国际经验交流等议题分享了观点和建议。