纳乌鲁兹粥传统做法：哈萨克家庭如何用熏肉烹制节日美食

阿尔玛·扎伊萨诺娃曾在州儿童医院担任护士，她自上世纪90年代起便坚持每年制作纳乌鲁兹粥。她表示，这道传统食品并无固定配方，每个家庭都可以根据自身习惯进行调整，但有一个不变的原则——所用食材不少于七种。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

在她的制作过程中，最关键的一步是选用冬季储存下来的优质肉类。她通常将腌制风干的熏肉（сүр ет）、马肠（қазы）和香肠（шұжық）一同入锅熬煮。在北哈地区，春季来临、蚊虫尚未滋生之前，人们有将肉类熏制保存的传统。这种经过桦木烟熏的肉呈金黄色，不仅延长了保存时间，也为纳乌鲁兹粥增添了独特的香气与风味。

除肉类外，粥中还会加入多种谷物，如大麦、小麦、黍米和大米等，使成品更加浓稠且富有营养。阿尔玛还会加入大麦粒，以象征粮食富足。她介绍，在哈萨克传统观念中，粮食象征着财富与繁荣，因此在纳乌鲁兹粥中加入谷物，寓意新一年五谷丰登、生活充实。

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与此同时，为表达“奶源充足、牲畜兴旺”的美好祝愿，人们还会在粥中加入酸奶或奶疙瘩（құрт），使其口感更加醇厚。这些食材不仅丰富了风味，也寄托了对畜牧业兴旺的祈愿。

阿尔玛表示，熬制完成的纳乌鲁兹粥通常浓稠、分量充足，按照民间说法，“喝上一碗，一年不挨饿”。此外，还有一项重要习俗，即将做好的纳乌鲁兹粥先分给邻里品尝，以表达和睦相处、共享幸福的愿望。

如今已退休的阿尔玛·扎伊萨诺娃成长于一个重视传统文化的家庭。她的父亲擅长制作马具，母亲则从事刺绣与拼布工艺。受家庭熏陶，她也始终坚持传承民族饮食与文化传统，并将其分享给年轻一代。

纳乌鲁兹粥不仅是一道节日美食，更是连接过去与未来的重要文化纽带。在不断变化的时代背景下，这一传统习俗依然在家庭与社区中延续，成为哈萨克民族文化认同的重要象征。

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【编译：达娜】