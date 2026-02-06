托卡耶夫强调宪法改革进程须保持公开透明

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统会见了宪法委员会主席、宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃，宪法委员会副主席、国务顾问叶尔兰·卡林，以及宪法委员会成员、总统法律事务助理叶尔詹·吉耶恩巴耶夫。

会上，国家元首听取了宪法委员会关于新宪法草案前期筹备工作的汇报。

阿兹莫娃就提交全民审议的新宪法草案内容作了重点说明。她表示，通过 eGov 门户网站和 e-Otinish 政务申诉平台，公众已提交4000余条意见和建议。多数民众认为，草案内容符合当代发展需求，兼顾全社会利益。此外，各主要政党以及国家级、地区级社会组织均对启动新宪法通过程序表示支持。

托卡耶夫总统在听取汇报后强调，宪法委员会的工作必须继续保持公开透明，以确保公民能够及时了解讨论进程，并全面、深入地把握宪法草案的实质内容。

托卡耶夫总统指示，必须对专家学者及社会各界代表提交的所有建议进行系统分析和审慎评估。对此，阿兹莫娃表示，宪法委员会成员目前正对新宪法草案的部分条款和章节进行最后的编辑完善。据悉，委员会计划于明日（2月7日）以及下周继续举行例行会议。

【编译：阿遥】