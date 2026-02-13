哈萨克斯坦宪法：历史进程、制度演进与新时代选择

从独立初期到制度定型

1991年，哈萨克斯坦宣布独立，国家发展进入全新历史阶段。为从法律层面确立主权基础，1993年1月28日通过独立后的首部宪法。该宪法确立人民主权原则和三权分立框架，明确总统为国家元首，强调民族价值与国家认同。

随着社会政治经济形势变化，1995年8月30日，经全民公投通过现行宪法，确立总统制国家治理模式，明确权力分工与制衡机制。宪法共9章98条，确认“人及其生命、尊严”为国家最高价值，为建设民主、世俗、法治和社会型国家奠定制度基础。

宪法修订与政治体制优化

独立以来，宪法根据时代发展需要多次修订。

1998年修宪延长总统任期并完善议会结构；

2007年改革强化政党作用与议会地位；

2017年推进权力再分配，加强议会和政府职能；

2022年通过全民公投，对33个条款作出56项修改，推动国家由“超级总统制”向“总统—议会制”模式转型，恢复设立宪法法院，全面废除死刑，强化公民权利保障机制。

这一系列改革标志着哈萨克斯坦宪政建设持续深化。

新宪法草案公布：迈向新阶段

在2022年改革基础上，哈萨克斯坦再次启动制度升级进程。

2026年2月11日，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，决定就通过新宪法问题于2026年3月15日举行共和国全民公投。新宪法草案已在宪法法院官方网站及《Egemen Qazaqstan》报纸上正式公布。

此次改革源于总统关于建立一院制议会的倡议，旨在系统推进政治体制现代化，在人工智能时代为国家长期社会经济发展构建更高效、更适应未来挑战的制度框架。

根据草案内容：

拟设立由145名议员组成的一院制议会“库鲁尔泰”

引入副总统制度

设立新的国家对话平台——哈萨克斯坦人民委员会

强化数字环境下的人权保障

明确政教分离与教育世俗性质

强调国家主权、独立和领土完整不可动摇

如新宪法获得通过，将自2026年7月1日起生效。

这意味着，哈萨克斯坦宪政发展可能进入新的制度阶段。

宪法的核心价值与时代意义

无论制度如何演进，宪法的根本精神始终未变——

人民是国家权力的唯一来源；

人的生命与尊严至高无上；

公民权利和自由受到国家保障；

国家与私人财产依法平等保护；

教育、医疗与社会保障权利得到确认。

多年来，宪法始终是维护国家稳定与社会团结的重要基石，是国家现代化进程中的制度保障。

2026年3月15日即将举行的全民公投，将由全体公民作出最终选择。这不仅是一次法律程序，更是国家未来制度走向的重要节点。

尊重宪法、参与宪法建设，是每一位公民的权利与责任，也是国家持续发展的重要基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】