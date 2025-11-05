非法进口智能手机将被封锁——副部长回应热点关切

在议会大厅接受记者采访时，科尼亚什金直言：“如果智能手机是通过非法途径进入哈萨克斯坦境内，确实其中一些将被封锁。”他强调，此举针对的是那些规避海关申报的“灰色”进口设备，旨在打击走私和假冒伪劣产品泛滥。

对于从海外如迪拜购买高端手机的消费者，副部长指出，他们可以通过专用服务平台完成合法化手续。只需提交设备信息及进口证明文件，即可避免封锁风险。“我们鼓励用户在购买前主动核查，避免不必要的麻烦。”科尼亚什金补充道。

针对“如果手机被封锁变成‘砖头’该怎么办”的追问，副部长未给出具体操作指引，但重申部门此前已发布消费指南：购机前务必通过政府门户验证IMEI码的合法性。“我们最近就此发布了详细说明，可随时提供更多资料。”他表示。

至于手机注册费为何由私营公司收取的问题，科尼亚什金亦未详述，仅称这是优化公共服务的既定机制。

据部门数据，2024年哈萨克斯坦智能手机销量约500万部，其中近75%涉嫌非法进口。 专家估算，仅单一品牌就导致国家税款流失700亿至800亿坚戈（约合1.4亿至1.6亿美元）。 当前，IMEI注册流程正加速推进，2025年3月24日起，电信运营商将严格执行设备校验，涉嫌黑名单的手机将被断网。

业内分析，此政策虽短期内可能引发不便，但长远将规范市场、减少盗抢手机流通，并为合法进口商注入活力。哈萨克斯坦正借数字化转型，筑牢“数字边境”，守护消费者权益与国家财政。

【编译：木合塔尔·木拉提】