巴什莫夫：新宪法进一步强化公民权利保障和议会监督职能

—新宪法确立了一系列需要贯彻落实的新原则、新规范。社会各界对此寄予厚望，因为宪法与每一位公民的切身利益息息相关。新宪法进一步完善了个人权利、数字权利、社会经济权利以及劳动权利的保障机制，尤其更加重视个人安全和公民免受非法侵害等方面的宪法保护，-巴什莫夫说道。

他表示，随着新宪法正式生效，各项制度改革也已进入全面实施阶段。

—新宪法进一步明确了立法权的定位，旨在提高立法工作的效率、质量和专业化水平。未来，一个更加专业、高效的议会将逐步形成，国家治理体系也将迎来深层次变革，立法机关在法律制定过程中的作用将得到进一步提升，-他说。

巴什莫夫指出，新宪法还进一步强化了议会对行政权力的监督职能。

—需要特别指出的是，新宪法首次确立了相关制度安排：如果三分之二的议员对某位部长的工作表示不信任，并向总统提出建议，国家元首有权决定是否解除其职务。这意味着，每一位部长都必须更加清楚地认识到自身肩负的责任，对人民负责，切实推动法律得到有效落实，-巴什莫夫表示。

他认为，这一全新的宪法模式不仅顺应了时代发展的要求，也回应了社会现实需求，其最终目标是不断提升人民群众的生活质量。