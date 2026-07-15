总统签署新法案推进政治改革 地方议会职权进一步扩大

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署《〈关于就国家治理和地方自治问题修订和补充哈萨克斯坦共和国部分法律法规〉法案》，进一步完善地方议会——马斯利哈特（Мәслихат）的职能和运行机制。新法将于今年7月26日正式生效。

根据新法，哈萨克斯坦法律首次明确规定了地方议会办公厅主任的职权范围。地方议会办公厅主任将负责领导办公厅工作，并在职责范围内组织、协调和监督办公厅的日常运作。

其主要职权包括任免地方议会办公厅“B类”行政公务员，统筹纪律委员会和竞聘委员会工作，监督公务纪律执行情况，决定公务员出差、休假、培训、物质补助、奖励和津贴发放等事项，审议公务员纪律责任问题，并确保落实反腐败法律法规要求。

此外，地方议会办公厅主任还将负责组织地方议会全体会议以及常设委员会和临时委员会会议，起草地方议会决议草案及相关文件，并组织议员能力建设和培训工作。

新法还赋予地方议会多项新的职权，包括：

审议地方行政长官与民众会面期间提出问题的解决行动计划落实情况；

参与预算委员会工作；

批准居民点环境卫生管理规定；

对审计委员会主席和委员作出纪律处分决定。

与此同时，新法将议员质询的办理期限由原来的30天缩短至15天，并扩大地方社区居民会议的职权范围。

值得关注的是，新法还规定，同一人不得连续担任州、区以及共和国直辖市和首都地方议会主席超过两个任期，以进一步完善地方议会领导职务的任期制度。

分析人士认为，此次法律修订将进一步提升地方议会在地方治理中的参与度和监督职能，有助于提高地方自治机构的运行效率和透明度。