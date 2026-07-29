东哈州查处非法金矿开采点 30余人涉案包括外国公民

据介绍，哈萨克斯坦金融监管署东哈州分局联合国家安全委员会东哈州分局及专业自然资源保护检察机关，在马尔卡阔勒区阿克布拉克村附近开展联合行动，成功捣毁一个在未取得任何许可文件情况下非法开采黄金矿石的团伙。

调查显示，该团伙长期非法开采和加工含金矿石，导致当地生态环境遭受严重破坏，包括土壤表层遭到破坏、地貌发生改变以及河道受损。

执法部门表示，非法采矿活动涉及面积约30公顷，作业过程中使用了大型工程机械及矿石加工设备，共有30余人参与，其中包括中国公民。

在搜查行动中，执法人员查获6辆40吨级自卸卡车、4台履带式挖掘机、1台前端装载机，以及2套用于含金矿石开采和淘洗的生产设备。

目前，案件已启动审前调查，相关侦查工作仍在继续。

据此前报道，哈萨克斯坦金融监管署阿拜州分局曾在检察机关协调下，于扎尔马区查获一起非法开采贵金属案件。

此外，2025年，哈萨克斯坦全国共查明1845处非法开采矿产资源点。